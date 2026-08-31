Tuần tra đêm khép kín địa bàn, giữ bình yên từng khu dân cư, ngõ xóm

ANTD.VN - Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Tết Độc lập, Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội đồng loạt ra quân tổng kiểm tra hành chính, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội đồng loạt ra quân tổng kiểm tra hành chính, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm

Chủ động từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ

Những ngày này, không khí hướng tới Quốc khánh 2/9 đang rộn ràng trên khắp các tuyến đường, khu dân cư. Cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước mỗi gia đình, trên các tuyến phố; người dân háo hức chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ. Cùng với niềm vui chung ấy, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự được Công an xã Phúc Thịnh xác định là yêu cầu quan trọng, phải được triển khai chủ động, thường xuyên và liên tục.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Công an cấp trên, Công an xã Phúc Thịnh đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tổng kiểm tra hành chính, kết hợp tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn. Tinh thần chung được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ là chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở những vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.

Không chỉ tập trung vào những khung giờ cao điểm, các tổ công tác được phân công tuần tra xuyên suốt ngày và đêm, chú trọng những địa bàn, tuyến đường, khu vực công cộng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, khu dân cư đông người và những nơi dễ phát sinh các vụ việc phức tạp.

Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình nhân hộ khẩu, người đến cư trú, lưu trú; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở, người thuê trọ

Việc tuần tra được tổ chức theo phương châm khép kín địa bàn, tăng cường khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Khi có vụ việc phát sinh, lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận, xác minh, xử lý, không để những vấn đề nhỏ kéo dài, trở thành điểm phức tạp về ANTT.

Cùng với tuần tra, Công an xã Phúc Thịnh tăng cường kiểm tra hành chính, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình nhân hộ khẩu, người đến cư trú, lưu trú; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở kinh doanh. Qua đó, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Giữ bình yên cho nhân dân

Một trong những nhiệm vụ được Công an xã Phúc Thịnh đặc biệt chú trọng trong đợt cao điểm là duy trì các tổ tuần tra thường xuyên trên địa bàn. Từ những tuyến đường chính đến các khu dân cư, đường liên thôn, khu vực vắng người, lực lượng Công an đều chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Đêm xuống, khi nhiều người dân đã trở về nhà nghỉ ngơi, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những chuyến tuần tra lặng lẽ đi qua từng tuyến đường, ngõ xóm không chỉ nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm mà còn tạo cảm giác yên tâm cho người dân trong những ngày lễ.

Công an xã Phúc Thịnh tăng cường kiểm tra nơi thuê trọ dịp Quốc khánh 2-9

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm khác. Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn được kiểm tra, xác minh theo quy định; các vụ việc phát sinh được tập trung giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật.

Công an xã Phúc Thịnh cũng xác định, để bảo đảm ANTT thực chất, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng Công an mà cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Vì vậy, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và nhân dân trong công tác nắm tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến ANTT.

Từ những con đường lớn đến từng khu dân cư, sự có mặt thường xuyên của lực lượng Công an góp phần tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp trong dịp lễ.

Họp triển khai ra quân đảm bảo ANTT địa bàn dịp Quốc khánh 2-9

Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân được nghỉ ngơi, sum họp và tận hưởng không khí ngày hội của đất nước. Để những ngày vui ấy diễn ra an toàn, bình yên, phía sau sự yên tĩnh của mỗi khu phố, mỗi ngõ xóm là sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, tích cực tuần tra, xử lý kịp thời”, Công an xã Phúc Thịnh đang từng ngày, từng giờ khép kín địa bàn, giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ. Sự bình yên của nhân dân chính là mục tiêu và cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, sát cơ sở, tận tụy với công việc, góp phần để nhân dân đón Quốc khánh trong không khí vui tươi, an toàn và trọn vẹn.