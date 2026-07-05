Siêu máy tính dự đoán trận Mexico vs Anh: Thử thách cực đại cho Tam sư

ANTD.VN - Cuộc chạm trán giữa Mexico và Anh trên sân Azteca lúc 7h00 ngày 6-7 được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Dù siêu máy tính Opta xếp Tam sư nhỉnh hơn, lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định của Mexico khiến đại diện châu Âu không được phép chủ quan.

Theo mô phỏng của Opta, Anh có 40,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội để Mexico giải quyết trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức là 31,5%, còn 27,9% số lần mô phỏng cho thấy hai đội sẽ hòa và phải bước vào hiệp phụ.

Đây là con số rất cân bằng, cho thấy việc dự đoán kết quả trận đấu là không hề đơn giản.

Theo Opta, Anh có 40,6% khả năng thắng Mexico trong 90 phút

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành vé đi tiếp sau màn ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo. Trong một trận đấu gặp rất nhiều khó khăn, Harry Kane thêm một lần chứng minh giá trị bằng cú đúp ở những phút cuối để đưa Tam sư vượt qua vòng 1/16.

Kane hiện đã có 5 bàn, chỉ xếp sau Mbappe và Messi. Anh vẫn là niềm hy vọng số 1 của Tam sư trên hàng công.

Dưới thời Thomas Tuchel, Anh chưa tạo ra lối chơi bùng nổ nhưng vẫn duy trì sự ổn định đáng nể. Tam sư đang đứng trước cơ hội góp mặt ở tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, thành tích hiếm thấy trong lịch sử đội tuyển.

Nếu Anh có Kane, Mexico lại đặt trọn niềm tin vào lợi thế sân nhà. Đội bóng của HLV Javier Aguirre đang trải qua một kỳ World Cup đầy ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước khi đánh bại Ecuador 2-0 để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Điểm tựa lớn nhất của El Tri chính là sân Azteca. Trong lịch sử các kỳ World Cup, Mexico chưa từng nếm mùi thất bại tại đây với thành tích 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Tính trên mọi đấu trường chính thức, họ cũng đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà, biến Azteca trở thành một trong những điểm đến khó chinh phục nhất thế giới.

Không chỉ có lợi thế khán giả, Mexico còn gây ấn tượng bằng hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Sau 4 trận tại World Cup 2026, El Tri vẫn chưa để lọt lưới lần nào và đang hướng tới cột mốc trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử giữ sạch lưới ở 5 trận đầu tiên của một kỳ World Cup.

Không những thế, Mexico cũng sở hữu những quân bài đủ sức tạo khác biệt trên hàng công. Julian Quinones đã góp dấu giày vào 4 bàn thắng kể từ đầu giải, trong khi Roberto Alvarado nổi bật với 3 pha kiến tạo cùng nguồn năng lượng dồi dào ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Dù siêu máy tính Opta nghiêng về tuyển Anh, khoảng cách giữa hai đội không thực sự lớn. Với sức ép khổng lồ từ gần 90.000 khán giả tại Azteca cùng phong độ ổn định của Mexico, Tam sư nhiều khả năng sẽ phải trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu World Cup 2026.