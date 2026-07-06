ANTD.VN - Giấc mơ vô địch World Cup của Neymar chính thức khép lại theo cách đau đớn nhất. Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, ngôi sao sinh năm 1992 không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Neymar được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 67 thay Gabriel Martinelli, nhằm tăng cường sức tấn công cho Brazil khi tỉ số đang là 0-0. Tuy nhiên, khi cựu sao Barca và PSG còn chưa kịp tỏa sáng, đội bóng của anh đã bị Erling Haaland nhấn chìm với một cú đúp.

Neymar khóc nức nở sau thất bại của Brazil

Dù thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, Neymar vẫn không thể giúp Selecao tránh khỏi thất bại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo 34 ôm mặt khóc nức nở, khép lại hành trình World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với nỗi tiếc nuối lớn.

Đồng đội phải đến an ủi Neymar

Trước giải đấu, Neymar từng nhiều lần thừa nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh khoác áo tuyển Brazil ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau ba kỳ World Cup liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch, đến lần thứ tư cũng dừng bước đầy cay đắng, giấc mơ nâng cao cúp vàng của anh đã chính thức khép lại.

World Cup cuối cùng khép lại thật buồn trong sự nghiệp của Neymar

Khoảnh khắc Neymar bật khóc sau trận đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh khiến người hâm mộ bóng đá thế giới không khỏi nghẹn ngào. Với một trong những tên tuổi lớn nhất nhất lịch sử bóng đá Brazil, lời chia tay World Cup lần này chắc chắn sẽ là ký ức buồn khó quên.