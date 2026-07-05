Nghịch lý ở trận Paraguay 0-1 Pháp

ANTD.VN - Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ được nhắc đến bởi tấm vé vào tứ kết của Les Bleus, mà còn tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh trọng tài chính Ilgiz Tantashev. Dù thi đấu quyết liệt và liên tục phạm lỗi, đại diện Nam Mỹ vẫn kết thúc trận đấu mà không phải nhận bất kỳ tấm thẻ nào.

Theo thống kê, suốt 90 phút trên sân, Paraguay thực hiện tới 29 pha tắc bóng và phạm 13 lỗi. Đội bóng Nam Mỹ lựa chọn cách chơi áp sát quyết liệt nhằm hạn chế sức sáng tạo của hàng công tuyển Pháp, đặc biệt là Kylian Mbappe. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ là trọng tài Ilgiz Tantashev không rút ra dù chỉ một thẻ vàng.

Paraguay thực hiện tới 29 pha tắc bóng và phạm 13 lỗi với cầu thủ Pháp



Mbappe là cầu thủ chịu nhiều tác động nhất từ lối đá rắn của Paraguay. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid liên tục bị phạm lỗi, nhiều lần nằm sân và thường xuyên phải thi đấu trong sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ đối phương.

Tình huống gây tranh cãi nhất xuất hiện ở phút 78. Sau pha va chạm với Juan Jose Caceres, Mbappe phản ứng bằng việc đẩy ngã hậu vệ Paraguay. Khi đang nằm trên sân, Caceres bất ngờ vung chân, dùng gầm giày tác động vào ống đồng của đội trưởng tuyển Pháp.

Trọng tài Ilgiz Tantashev không phạt cảnh cáo bất cứ lỗi nào của Paraguay



Pha bóng này lập tức khiến nhiều người nhớ lại tình huống nổi tiếng của David Beckham với Diego Simeone tại World Cup 1998 - thời điểm cựu đội trưởng tuyển Anh bị truất quyền thi đấu vì hành vi tương tự.

Dù vậy, trọng tài Ilgiz Tantashev vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không rút bất kỳ tấm thẻ nào. Tổ VAR cũng không yêu cầu xem lại tình huống, khiến quyết định này trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn bóng đá.

Nhiều người cho rằng Caceres xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi trả đũa, đồng thời đặt dấu hỏi về cách điều hành của tổ trọng tài này tại World Cup 2026.

Điều đáng chú ý là trong khi Paraguay không nhận bất kỳ án phạt cá nhân nào, tuyển Pháp, đội cửa trên và thi đấu áp đảo, lại phải nhận tới 3 thẻ vàng, dù số pha tắc bóng chỉ bằng khoảng một nửa so với đối thủ.

Dù phải thi đấu trong áp lực lớn và liên tục trở thành mục tiêu của những pha vào bóng quyết liệt, Mbappe vẫn biết cách tạo nên khác biệt với quả 11m thành công ở phút 70, đưa Pháp vào tứ kết.

Pha lập công này cũng giúp Mbappe nâng thành tích lên 7 bàn tại World Cup 2026, song hành cùng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.