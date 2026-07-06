Na Uy sẽ vô địch World Cup 2026 nhờ quy luật kỳ lạ?

ANTD.VN - Chiến thắng 2-1 gây địa chấn trước Brazil không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup, mà còn khiến đội bóng Bắc Âu bất ngờ được người hâm mộ gọi tên cho chức vô địch. Nguyên nhân đến từ "quy luật Nhật Bản" đã lặp lại suốt bốn kỳ World Cup liên tiếp.

Sau khi Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền giả thuyết thú vị liên quan đến đội tuyển Nhật Bản.

Theo thống kê được người hâm mộ phát hiện, mỗi khi Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup rồi bị loại ở vòng knock-out, đội đánh bại "Samurai xanh" đều không thể vô địch.

Đặc biệt hơn, chính đội loại "kẻ đánh bại Nhật Bản" mới là chủ nhân của cúp vàng.

Phong độ đỉnh cao của Haaland đưa Na Uy vào tứ kết, thắp hy vọng vô địch thế giới

Chuỗi trùng hợp này bắt đầu từ World Cup 2002, khi lần đầu tiên đội bóng xứ sở mặt trời mọc vào được vòng loại trực tiếp.

Năm đó, Nhật Bản thua Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ bị Brazil đánh bại tại tứ kết và cuối cùng Brazil lên ngôi vô địch.

Đến World Cup 2010, Nhật Bản dừng bước trước Paraguay trên chấm luân lưu. Tại tứ kết, Paraguay thất bại trước Tây Ban Nha và La Roja sau đó đăng quang.

Kịch bản tương tự tiếp tục xuất hiện ở World Cup 2018. Nhật Bản bị Bỉ loại sau màn ngược dòng kinh điển, nhưng "Quỷ đỏ" lại gục ngã trước Pháp ở bán kết. Cuối cùng, tuyển Pháp trở thành nhà vô địch.

Tại World Cup 2022, Nhật Bản một lần nữa dừng bước ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu với Croatia. Đến bán kết, Croatia bị Argentina đánh bại và Lionel Messi cùng các đồng đội sau đó bước lên ngôi cao nhất.

World Cup 2026 cũng đang diễn biến theo hướng tương tự. Nhật Bản bị Brazil loại ở vòng 1/16, nhưng Selecao lại bất ngờ gục ngã trước Na Uy với tỉ số 1-2 ở vòng 1/8.

Nếu chuỗi trùng hợp kéo dài suốt bốn kỳ World Cup tiếp tục lặp lại, Na Uy - đội đã chiến thắng "kẻ đánh bại Nhật Bản" sẽ trở thành nhà vô địch trên đất Mỹ năm nay.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một thống kê mang tính giải trí và không có giá trị dự báo về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, việc quy luật này đã liên tiếp xuất hiện trong bốn kỳ World Cup khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Trong bối cảnh Haaland đang đạt phong độ cao, Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết và vừa tạo nên cú sốc khi loại Brazil, đội bóng Bắc Âu đang nhận được sự kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết.

Liệu "quy luật Nhật Bản" sẽ tiếp tục ứng nghiệm để đưa Na Uy lên ngôi vô địch World Cup 2026, hay chuỗi trùng hợp kéo dài suốt 24 năm sẽ chính thức khép lại? Câu trả lời sẽ có ở những trận đấu còn lại.