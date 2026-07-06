Tiền đạo Mỹ được hoãn treo giò sau khi Tổng thống Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA

ANTD.VN - Tờ New York Times cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun. FIFA sau đó ra thông báo cho phép tiền đạo của chủ nhà Mỹ được phép ra sân trận gặp Bỉ vòng 1/8 World Cup 2026.

Tiền đạo Folarin Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo luật thông thường, chân sút 25 tuổi sẽ phải vắng mặt trong trận chủ nhà Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 lúc 7h ngày 7-7.

Được FIFA hoãn án treo giò, Folarin Balogun (số 20) có thể cùng chủ nhà Mỹ đấu Bỉ tại vòng 1/8

Tuy nhiên một ngày trước trận đấu lịch sử của tuyển Mỹ, FIFA bất ngờ thông báo tạm hoãn án treo giò với Folarin Balogun.

FIFA giải thích rằng họ áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cho phép tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu trong thời gian thử thách một năm. Nếu Balogun không tái phạm lỗi tương tự trong thời gian này, án phạt sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong một sự kiện

Tờ New York Times cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun.

Sau khi quyết định hoãn án phạt được FIFA công bố, ông Trump thông qua mạng xã hội Truth Social gửi lời cảm ơn tới FIFA vì đã "đảo ngược một sự bất công lớn".

HLV trưởng tuyển Mỹ - Mauricio Pochettino khẳng định ông không tham gia vào quá trình can thiệp này mà hoàn toàn do Liên đoàn bóng đá Mỹ xử lý, đồng thời cho rằng đây là "tin tốt cho bóng đá".

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn bóng đá Bỉ bày tỏ "vô cùng kinh ngạc" và bất bình trước quyết định hiếm thấy của FIFA mang lại lợi thế cho chủ nhà Mỹ.