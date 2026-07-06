"Tôi đã cố gắng hết sức" - Neymar nghẹn ngào giã từ đội tuyển Brazil ở tuổi 34

ANTD.VN - Neymar bật khóc khi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau khi Brazil thất bại 1-2 trước Na Uy và bị loại khỏi World Cup 2026.

"Tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức. Mọi chuyện bắt đầu ở sân vận động Met Life này và kết thúc cũng ở đây. Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt", Neymar chia sẻ trong nước mắt ngay khi đội tuyển Brazil bị Na Uy loại khỏi vòng 1/8 World Cup 2026, sáng 6-7.

Thất bại khép lại những hy vọng về chức vô địch thứ 6 cho Brazil và đầu tiên cho Neymar - chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao với 80 pha lập công sau 129 lần ra sân.

Neymar chia tay tuyển Brazil và giấc mơ vô địch World Cup trong nước mắt

Đáng chú ý, Neymar xác nhận rằng trận thua đầy tiếc nuối cũng là lần ra sân cuối cùng của anh cho đội tuyển Brazil, khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng kéo dài gần hai thập kỷ, đưa anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

Những cảnh tượng xúc động diễn ra ngay sau tiếng còi kết thúc trận Brazil 1-2 Na Uy, khi Neymar gục xuống sân trong sự vây quanh và an ủi của các đồng đội.

Các cầu thủ Na Uy cũng thể hiện sự tôn trọng của mình bằng cách ôm siêu sao người Brazil, trong khi người hâm mộ trên khán đài đứng dậy vỗ tay tán thưởng một cầu thủ đã làm say mê người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới suốt hơn một thập kỷ qua.

Neymar được xem là di sản cuối cùng của bóng đá ngẫu hứng, đậm chất đường phố. Lối chơi của anh là sự kết hợp giữa kỹ thuật rê dắt thiên bẩm, sự tinh quái và những pha xử lý ngẫu hứng xuất phát từ các trận cầu trên đường phố xứ sở Samba.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao chiến thuật và sức mạnh, Neymar vẫn giữ trọn nét lãng mạn và nghệ thuật trong từng pha chạm bóng, gợi cho người xem nhớ về những huyền thoại như Pelé, Ronaldo de Lima hay Ronaldinho nhờ khả năng tạo ra sự bất ngờ và niềm cảm hứng chơi bóng thuần túy.

"Di sản của vũ công Samba cuối cùng" giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 34 không chỉ gây nuối tiếc cho bản thân Neymar mà còn cho thế giới bóng đá.

Dù là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil song Neymar sau 4 kỳ góp mặt đã không thể một lần bước lên đỉnh World Cup như các tiền bối hay huyền thoại bóng đá đương đại. Đó có lẽ là nỗi nuối tiếc nhất mỗi khi thế giới bóng đá nhắc về anh.