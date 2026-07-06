Chơi thiếu người, tuyển Anh nghẹt thở hạ chủ nhà Mexico

ANTD.VN - Sáng 6-7, tuyển Anh trải qua 90 phút đầy cảm xúc trên sân Azteca khi đánh bại chủ nhà Mexico với tỉ số 3-2, dù phải thi đấu thiếu người gần như cả hiệp hai. Chiến thắng quả cảm này giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán hiện tượng Na Uy của Erling Haaland.

Được thi đấu trên sân Azteca huyền thoại, nơi chưa từng nếm mùi thất bại ở đấu trường World Cup, đội chủ nhà Mexico nhập cuộc đầy quyết tâm bằng những pha tấn công tốc độ. Raul Jimenez là cái tên nổi bật nhất trên hàng công với nhiều pha uy hiếp khung thành Jordan Pickford.

Raul Jimenez liên tục gây khó khăn cho hàng thủ ĐT Anh

Sau quãng thời gian chống đỡ, Tam sư dần lấy lại thế trận và cho thấy sự sắc bén trong những cơ hội ít ỏi. Phút 36, Bukayo Saka thực hiện quả tạt chuẩn xác để Jude Bellingham bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Chưa đầy 2 phút sau (theo thống kê khoảng 99 giây), Bellingham nhanh chóng có cú đúp sau pha dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của Harry Kane, đưa Anh vươn lên dẫn 2-0 trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Mexico chưa từng để thủng lưới trong 4 trận trước đó, nhưng bất ngờ nhận hai bàn thua trong thời gian chóng vánh.

Bellingham lập cú đúp trong 99 giây

Bị dồn vào thế khó, Mexico phải vùng lên tấn công. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp cuối hiệp 1 khi Julian Quinones chớp thời cơ sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng trước giờ nghỉ.

Hiệp 2 khởi đầu đầy tươi sáng cho Mexico, khi hậu vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ, khiến tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân ngay phút 54.

Julian Quinones níu kéo hy vọng cho Mexico

Dù vậy, trong thế trận bất lợi, Tam sư vẫn biết cách tạo khác biệt. Phút 60, Harry Kane bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỉ số lên 3-1 và giúp đội khách tạo lại khoảng cách hai bàn.

Mexico tiếp tục vùng lên mạnh mẽ và đẩy sự kịch tính lên cao. Chỉ 7 phút sau, đội chủ nhà cũng được hưởng phạt đền sau một tình huống VAR vào cuộc. Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Pickford trên chấm 11m, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Kane nâng tỉ số lên 3-1

Khoảng thời gian còn lại diễn ra với sức ép nghẹt thở dành cho tuyển Anh. Chơi hơn người, Mexico dồn toàn lực tấn công. Jimenez, Edson Alvarez, Jesus Gallardo cùng các đồng đội liên tiếp uy hiếp khung thành Pickford, buộc hàng thủ Tam sư phải hoạt động hết công suất.

Hơn 11 phút bù giờ cuối trận trở thành bài kiểm tra bản lĩnh và thể lực dành cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel. Dưới sức ép khổng lồ từ các khán đài Azteca, tuyển Anh vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng những pha cứu thua của Pickford.

Raul Jimenez gỡ bàn 2-3...

... nhưng không ngăn được ĐT Anh vào tứ kết

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Anh vỡ òa khi đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026. Một trận đấu quá cảm xúc với Tam sư và những ai chứng kiến. Thử thách tiếp theo của Harry Kane cùng đồng đội sẽ là Na Uy, đội vừa tạo địa chấn khi loại Brazil với cú đúp của Erling Haaland.