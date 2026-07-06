ANTD.VN - Erling Haaland không giấu nổi niềm hạnh phúc sau khi cùng Na Uy tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026. Tiền đạo 25 tuổi khẳng định chiến thắng 2-1 trước Brazil giúp đội tuyển lần đầu vào tứ kết chính là kỳ tích trong lịch sử bóng đá nước này.

Trên sân MetLife, Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những chân sút hay nhất thế giới. Sau hiệp một giằng co, ngôi sao thuộc biên chế Man City tỏa sáng đúng lúc bằng cú đúp trong hơn 10 phút cuối trận.

Phút 79, Haaland băng cắt chính xác để đánh đầu đập đất mở tỉ số sau đường tạt từ cánh trái. Đến phút 90, anh hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc từ sát vòng cấm, đánh bại thủ thành Alisson Becker. Dù Neymar rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ, Brazil vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2.

Erling Haaland: "Đánh bại Brazil là kỳ tích lịch sử bóng đá Na Uy"

Sau trận đấu, Haaland gọi đây là cột mốc chưa từng có: "Đây là trận đấu kỳ tích trong lịch sử bóng đá Na Uy. Thật khó tin. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước Brazil. Chúng tôi rất tự hào vì có thể đánh bại một đội tuyển mạnh như vậy".

Haaland cũng hy vọng chiến tích này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại quê nhà, giống như cách anh từng được tiếp thêm động lực từ những người đi trước.

"Tôi mong các bạn trẻ sẽ nhìn vào chiến thắng này để nuôi dưỡng ước mơ. Khi còn nhỏ, tôi cũng từng được truyền cảm hứng như vậy", tiền đạo sinh năm 2000 nói.

Chiến thắng trước Brazil càng trở nên ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt ở vòng tứ kết sau 4 lần tham dự World Cup. Đội bóng Bắc Âu cũng nối dài thành tích đầy ấn tượng trước Selecao khi thắng Brazil lần thứ hai tại World Cup, sau chiến thắng cùng tỉ số 2-1 ở vòng bảng World Cup 1998.

Đáng chú ý hơn, Na Uy vẫn khiến Brazil chưa biết mùi chiến thắng trong lịch sử đối đầu. Sau 5 lần gặp nhau, đại diện Nam Mỹ mới chỉ có 2 trận hòa và nhận 3 thất bại.

Về mặt cá nhân, Haaland tiếp tục có một kỳ World Cup bùng nổ. Cú đúp vào lưới Brazil giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 7 bàn, cân bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Ở vòng tứ kết, Na Uy sẽ chạm trán tuyển Anh trong trận đấu diễn ra ngày 12-7 tại Miami. Dù không đặt mục tiêu quá xa, HLV Solbakken khẳng định các học trò sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình bởi lịch sử đã sang một trang mới và Na Uy không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào.