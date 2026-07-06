Haaland bắt kịp Mbappe và Messi, cuộc đua Vua phá lưới World Cup nóng hơn bao giờ hết

ANTD.VN - Cú đúp vào lưới Brazil không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết, mà còn đưa Erling Haaland bước lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 cùng Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Selecao, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 7 bàn, san bằng thành tích của Messi và Mbappe. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua ghi bàn World Cup chứng kiến ba chân sút hàng đầu cùng chia sẻ vị trí số một với 7 bàn thắng.

Haaland bắt kịp Mbappe và Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

Dù có cùng 7 pha lập công, Haaland hiện vẫn tạm xếp sau Mbappe trên bảng xếp hạng do tiêu chí phụ. Tiền đạo tuyển Pháp đang dẫn đầu nhờ có thêm 2 pha kiến tạo, trong khi Haaland và Messi chưa có đường chuyền thành bàn nào.

Theo điều lệ FIFA, khi các cầu thủ bằng số bàn thắng, thứ hạng sẽ lần lượt được xác định dựa trên số kiến tạo, số phút thi đấu và chỉ khi tất cả các chỉ số đều ngang nhau mới cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới.

Không chỉ cạnh tranh tại World Cup 2026, Haaland còn tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua với hai đàn anh Lionel Messi và Kylian Mbappe. Phong độ ghi bàn ổn định của chân sút 26 tuổi đang giúp Na Uy tiến sâu hơn mong đợi, đồng thời mở ra cơ hội lần đầu giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

Phía sau bộ ba dẫn đầu là Harry Kane với 5 bàn thắng, chưa tính trận Anh gặp Mexico. Trong khi đó, nhóm bám đuổi với 4 pha lập công chỉ còn Ousmane Dembele (Pháp) và Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) còn cơ hội cải thiện thành tích, do Vinicius Junior và Ismaila Sarr đều đã phải dừng bước cùng Brazil và Senegal.