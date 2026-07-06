Siêu máy tính dự đoán trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo dừng bước?

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đứng trước thử thách lớn tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đối đầu Tây Ban Nha lúc 2h00 sáng 7-7. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, La Roja khả năng giành chiến thắng gần gấp đôi con số dành cho đội bóng của HLV Roberto Martinez trong 90 phút.

Theo kết quả từ 25.000 lần mô phỏng của siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha có 48,6% khả năng giải quyết trận đấu trong 90 phút. Cơ hội chiến thắng của Bồ Đào Nha được xác định ở mức 25,6%, trong khi khả năng hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ là 25,8%.

Khoảng cách đáng kể trong dự đoán của Opta là thông số đáng lo ngại cho Ronaldo và đồng đội, phản ánh phong độ và màn trình diễn của hai đội kể từ đầu World Cup 2026. Trong khi Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới vượt qua Croatia, Tây Ban Nha đang thể hiện sự ổn định đáng nể cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành vé đi tiếp sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp lập công ở vòng knock-out World Cup, trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 90+4.

Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ tư góp mặt ở tứ kết World Cup. Nếu vượt qua Tây Ban Nha, Seleccao cũng lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

Trái ngược với hành trình đầy khó khăn của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha tiến vào vòng 1/8 bằng phong độ thuyết phục. La Roja vừa đánh bại Áo 3-0 nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal cùng bàn thắng của Pedro Porro.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử La Roja giữ sạch lưới cả bốn trận đầu tiên tại một kỳ Mundial.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente cũng đang sở hữu chuỗi 34 trận liên tiếp không thua với 25 chiến thắng và 9 trận hòa. Tây Ban Nha chỉ còn cách kỷ lục bất bại dài nhất trong lịch sử đội tuyển đúng một trận đấu.

Muốn chấm dứt chuỗi bất bại của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cần Cristiano Ronaldo đạt phong độ tốt nhất. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 4 bàn trong những lần đối đầu La Roja, thành tích cao nhất của một cầu thủ từng chạm trán Tây Ban Nha, ngang với Eduardo Vargas.

Tỉ lệ chiến thắng của Tây Ban Nha gấp đôi so với Bồ Đào Nha

Ronaldo cũng vừa giải tỏa sức ép tâm lý bằng bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup trong sự nghiệp. Pha lập công trước Croatia giúp CR7 tiếp tục kéo dài những kỷ lục cá nhân tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Ronaldo lần này lớn hơn rất nhiều. Tây Ban Nha chưa thủng lưới tại World Cup 2026 và đang sở hữu một trong những hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Bồ Đào Nha. Theo đó, trong 12 trận chạm trán, Bồ Đào Nha chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 6 và nhận 5 thất bại. Lần duy nhất họ đánh bại Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức là chiến thắng 1-0 tại EURO 2004.