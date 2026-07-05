HLV Tuchel muốn tuyển Anh xóa ký ức buồn trên sân vận động "bàn tay của Chúa"

40 năm trước trên sân vận động Azteca (Mexico), tuyển Anh để thua Argentina 1-2 trong trận tứ kết World Cup 1986 - trận đấu đến nay vẫn được nhớ đến với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" được lập bởi huyền thoại người Argentina Diego Maradona, khi ông dùng tay đấm bóng vào lưới.

40 năm sau, cũng tại sân vận động Azteca lịch sử, Anh sẽ đối đầu chủ nhà Mexico ở cuộc tranh vé tứ kết World Cup 2026, qua đó nuôi hy vọng vô địch giải sau 60 năm.

Trong khi, đây cũng là trận đấu quan trọng nhất của Mexico trong nhiều thập kỷ qua, khi họ hướng đến mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Sân Azteca gắn liền với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và nỗi đau của đội tuyển Anh tại World Cup 1986

HLV Tuchel hy vọng lần trở lại Azteca này, tuyển Anh sẽ viết một chương sử mới

"Nó sẽ cuốn hút bạn ngay lập tức khi bạn bước vào đây và nhìn thấy sự phấn khích và cảm nhận được cảm xúc. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu đẳng cấp World Cup thực thụ", HLV tuyển Anh Thomas Tuchel nói tại họp báo trước trận.

"Tuyển Anh sẽ trở lại thi đấu tại một sân vận động mang tính biểu tượng, nơi từng là một cú sốc, vẫn còn khiến những người Anh đau lòng khi nhắc tới. Song chúng tôi không ở đây để 'trả thù' bởi điều đó là phi lý. Cùng một sân vận động, nhưng đối thủ là khác nhau. Chúng tôi đến đây để viết nên chương mới của riêng mình", nhà cầm quân 53 tuổi nhấn mạnh.



Gặp Mexico tại vòng 1/8 được xem là thách thức lớn với thầy trò HLV Tuchel. Bởi ngoài việc phải đối mặt với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, đội tuyển Anh còn phải thích nghi với độ cao hơn 2.240m so với mực nước biển.

Tuyển Anh đã bay đến Mexico sớm hơn một ngày so với thường lệ, để cố gắng thích nghi. Bản thân HLV Tuchel cũng tỏ ra thận trọng khi đối mặt đội chủ nhà vừa trải qua cả 4 trận toàn thắng mà chưa thủng lưới lần nào tại World Cup 2026.

"Các cầu thủ đã cảm nhận được sự khác biệt về độ cao từ những phút đầu tiên của buổi tập, và càng về sau họ càng thích nghi tốt hơn. Mexico luôn khởi đầu các trận đấu trên sân nhà rất mạnh mẽ và chủ động. Tôi nghĩ 15 đến 20 phút đầu tiên sẽ là giai đoạn khó khăn nhất với chúng tôi", HLV của Tam sư cho biết.