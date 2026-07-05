Boxing và nghệ thuật: Hai mảnh ghép tạo nên mô hình giáo dục khác biệt

Lấy tinh thần thượng võ làm bệ phóng nhân cách

Tối 4-7, Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2026 do Liên đoàn Quyền anh Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Với quy mô gần 600 vận động viên đến từ 29 tỉnh thành, đây là sân chơi thể thao thành tích cao nhằm ươm mầm những hạt giống tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển phong trào Quyền anh vươn tầm quốc tế.

Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2026 - sự kiện thể thao đề cao tinh thần thượng võ của thanh thiếu niên.

Sự kiện năm nay thu hút sự chú ý của giới chuyên môn không chỉ bởi chất lượng chuyên môn đang ngày một nâng cao, mà còn bởi sự đồng hành chiến lược của Hệ thống giáo dục IVS - hệ thống trường học nổi bật với mô hình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh cá biệt, học sinh mắc chứng nghiện game online.

Quyết định đồng hành cùng một giải đấu thể thao đối kháng xuất phát từ chính triết lý giáo dục cốt lõi của IVS. Đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là những học sinh có cá tính mạnh hoặc đang chênh vênh về tâm lý, những bài giảng lý thuyết đơn thuần đôi khi chưa đủ sức thuyết phục. Thay vào đó, IVS coi trọng tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần thượng võ của thể thao như một phương tiện để rèn luyện nhân cách.

Nghệ thuật vận động: Mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái sư phạm

Nếu thể thao góp phần rèn ý chí và kỷ luật thì nghệ thuật lại mở ra không gian để học sinh giải tỏa cảm xúc, phát huy sự tự tin và khả năng biểu đạt bản thân.

Ngay trong lễ khai mạc, ca sĩ Vương Thu Hà - Top 15 Vietnam Idol 2023 mang đến màn trình diễn sôi động trước khi chính thức ra mắt với vai trò giáo viên nghệ thuật của Hệ thống giáo dục IVS.

Sự góp mặt của một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z cho thấy cách tiếp cận linh hoạt trong giáo dục thẩm mỹ, hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh thông qua những hoạt động thực hành thay vì chỉ dừng ở lý thuyết.

Nhiều học sinh nghiện game hoặc có xu hướng thu mình không thiếu năng lượng, mà thiếu môi trường phù hợp để giải phóng nguồn năng lượng ấy. Vì vậy, việc học nghệ thuật cần gắn với vận động, tương tác và trải nghiệm có thể tạo ra những thay đổi tích cực về tâm lý.

Ca sĩ Vương Thu Hà đầu quân cho IVS, mang đến phương pháp giảng dạy nghệ thuật gắn liền với các hoạt động thể chất, thay vì lý thuyết thuần túy

Đồng quan điểm đó, cô Vương Thu Hà lựa chọn phương pháp giảng dạy kết hợp âm nhạc với hoạt động thể chất: "Nghệ thuật để định hướng tâm lý không thể chỉ là việc ngồi im. Tôi muốn đưa các em vào không gian thực hành, cùng các em đổ mồ hôi tập luyện vũ đạo và giải phóng hình thể. Khi nguồn năng lượng dư thừa được chuyển hóa thành sự tập trung để hoàn thiện một tiết mục, thế giới ảo sẽ tự khắc không còn sức hút đối với các em".

Định hình lại giáo dục chuyên biệt

Bức tranh tại Lễ khai mạc Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2026 đã cho thấy tầm nhìn vĩ mô từ Hệ thống giáo dục IVS. Việc đồng hành cùng Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, đồng thời chiêu mộ nhân lực chất lượng từ giới nghệ thuật cho thấy IVS đang xây dựng một hệ sinh thái giáo dục mang tính thực tiễn cao.

Sự bền bỉ, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc trong thể thao là những giá trị cốt lõi mà các VĐV được lĩnh hội tại giải

Sự kết hợp giữa rèn luyện thể chất thông qua thể thao và giải phóng tinh thần qua nghệ thuật là phương pháp sư phạm khoa học, giúp giải quyết tận gốc những vướng mắc tâm lý của tuổi dậy thì. Đó là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực mang đến một môi trường giáo dục thấu cảm, trang bị cho thế hệ trẻ cả thể lực vững vàng lẫn tinh thần tích cực.