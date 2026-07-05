Siêu máy tính dự đoán trận Brazil vs Na Uy: Cơ hội nào cho Haaland?

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy trên sân New Jersey lúc 3h00 sáng 6-7 được xem là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Selecao được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt, song trước một Na Uy đang sở hữu Erling Haaland với phong độ hủy diệt, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chắc chắn sẽ không có một đêm dễ dàng.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Brazil có 53,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Xác suất để Na Uy tạo nên bất ngờ là 22,4%, trong khi 24% số lần mô phỏng cho thấy hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ.

Brazil có 53,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút trước Na Uy

Brazil tiến vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Nhật Bản. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Brazil chưa tạo ra những màn trình diễn quá bùng nổ nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển giàu truyền thống. Thống kê cũng đứng về phía đại diện Nam Mỹ khi họ chỉ một lần dừng bước ở vòng 1/8 trong 10 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này.

Điểm tựa của Brazil không chỉ nằm ở chất lượng đội hình mà còn ở khả năng tận dụng cơ hội. Dù không tung ra quá nhiều cú sút, Selecao vẫn tạo ra số lượng cơ hội nguy hiểm rất cao mỗi khi tiếp cận vòng cấm đối phương.

Nếu Brazil sở hữu tập thể đồng đều, Na Uy lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào Erling Haaland, người đã có 5 bàn ở Mundial năm nay. Tiền đạo của Man City vừa ghi bàn quyết định giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Bắc Âu ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Quan trọng hơn, Haaland đang duy trì chuỗi 13 trận chính thức liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục lập công trước Brazil, chân sút 25 tuổi sẽ trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri tại World Cup 1998 ghi bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù sở hữu hàng công giàu sức sát thương, Na Uy vẫn để lộ nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự. Đội bóng Bắc Âu đều ghi bàn nhưng cũng để thủng lưới ở cả 4 trận đã qua tại World Cup 2026. Ngay cả những đội như Iraq, Senegal hay Bờ Biển Ngà cũng chọc thủng được lưới của họ,

Đó là thống kê khiến người hâm mộ Na Uy không khỏi lo lắng khi phía trước là hàng công đầy tốc độ, kỹ thuật và tinh quái của Brazil.