Cầu thủ Mexico trả lại đồng hồ Rolex được tặng từ tiền thắng 'độ'

ANTD.VN - Các ngôi sao của đội tuyển Mexico đã buộc phải trả lại số đồng hồ xa xỉ có tổng trị giá 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng) trước trận gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, theo The Sun.

Những chiếc đồng hồ Thụy Sỹ sang trọng này là món quà mà YouTuber người Mỹ Stephen Deleonardis tặng cho họ.

Người đàn ông được biết đến trên mạng với biệt danh SteveWillDoIt đã đặt cược 2 triệu USD vào việc Mexico đánh bại Ecuador ở vòng đấu trước (chung cuộc Mexico thắng 2-0).

Các cầu thủ Mexico bất ngờ và vui sướng diện những chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ được tặng từ tiền thắng "độ", trước khi phải trả lại chúng vì lo ngại vi phạm luật của FIFA

"Sau khi nhận được tiền thắng cược, Deleonardis đã đến gặp trực tiếp HLV Javier Aguirre và các cầu thủ Mexico để tặng món quà xa xỉ này. Đội tuyển Mexico khi đó đã rất phấn khích vì món quà giá trị, khi mỗi người đều nhận được một chiếc Rolex. Thậm chí, họ còn hò nhau tung Deleonardis lên không trung, tái hiện lại màn ăn mừng chiến thắng sau trận đấu, như một cách tri ân người tặng quà", The Sun cho biết.

Cũng theo nhật báo nước Anh, niềm vui của các cầu thủ Mexico tan biến khi Liên đoàn bóng đá Mexico yêu cầu họ trả lại quà để tránh vi phạm quy định cá cược.

"Theo thỏa thuận chung, các tuyển thủ của chúng tôi đã quyết định trả lại cho YouTuber Stephen Deleonardis những chiếc đồng hồ mà anh ấy đã tự nguyện tặng cho họ", Liên đoàn bóng đá Mexico thông báo.

Trận đấu giữa Anh và Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Azteca huyền thoại lúc 7h ngày 6-7 (giờ Hà Nội). Theo truyền thông, trận đấu có nguy cơ phải điều chỉnh giờ bóng lăn do những cảnh báo thời tiết xấu.