ANTD.VN - Cùng với cuộc đua vô địch, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra đầy hấp dẫn, với sự vươn lên Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Trước khi Pháp gặp Paraguay, Lionel Messi là người dẫn đầu danh sách ghi bàn Mundial năm nay với 7 pha lập công. Đội trưởng Argentina tiếp tục duy trì phong độ chói sáng khi ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde, qua đó nối dài chuỗi ghi bàn liên tiếp tại World Cup lên con số 8, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên cột mốc lịch sử 20 bàn.

Danh sách Vua phá lưới World Cup 2026: Mbappe và Messi đua song mã

Tuy nhiên, một ngày sau đó, Kylian Mbappe đã vươn lên nhờ việc ghi bàn duy nhất giúp Pháp hạ Paraguay 1-0 để vào tứ kết. Pha lập công này giúp ngôi sao 27 tuổi nâng thành tích lên 7 bàn, tương đương Messi nhưng tạm đứng số 1 trong top Vua phá lưới do có 2 đường kiến tạo, trong khi Messi vẫn chưa có pha "dọn cỗ" nào tại giải.

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ bằng số bàn thắng, thứ hạng sẽ được phân định lần lượt theo số kiến tạo, sau đó là số phút thi đấu ít hơn để ghi được cùng số bàn và cuối cùng mới tính đến phương án đồng sở hữu danh hiệu nếu mọi chỉ số đều cân bằng.

Không chỉ tạm vượt Messi trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026, Mbappe còn chạm cột mốc 19 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém chính Messi đúng 1 pha lập công trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Một chi tiết thú vị là hai siêu sao từng sát cánh tại PSG, nhưng giờ đây lại trở thành đối thủ lớn nhất của nhau trên hành trình chinh phục danh hiệu tập thể cũng như cá nhân danh giá nhất World Cup.

Phía sau bộ đôi dẫn đầu, Erling Haaland và Harry Kane cùng sở hữu 5 bàn thắng. Cả hai vẫn chưa thi đấu vòng 1/8 nên vẫn còn nguyên cơ hội cải thiện thành tích và thu hẹp khoảng cách với Messi cũng như Mbappe.

Nhóm bám đuổi tiếp theo gồm bốn cầu thủ đã ghi 4 bàn, là Ousmane Dembele, Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior và Ismaila Sarr, trong đó Sarr không còn cơ hội cải thiện thành tích do Senegal đã bị loại.