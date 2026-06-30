Tiết lộ thú vị của nữ minh tinh Jane Seymour tại DANAFF 2O26

ANTD.VN - Tại DANAFF IV, nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic và diễn viên Jane Seymour cùng chia sẻ về sức sống bền bỉ của "Somewhere in time" - bộ phim kinh điển được chọn mở màn chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ".

Jane Seymour là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh và truyền hình Mỹ. Bà được khán giả toàn cầu biết đến qua bộ phim "Live and let die", đồng thời ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như: Dr. Quinn, Medicine Woman, The Kominsky Method, Harry Wild....Với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà từng giành giải Quả Cầu Vàng, giải Emmy và được trao tước hiệu OBE năm 2000.

Trong phim "Somewhere in time" (tựa đề tiếng Việt: "Ngược dòng thời gian"), Jane Seymour hóa thân thành Elise McKenna - nữ minh tinh sân khấu mang vẻ đẹp cổ điển, người trở thành mối tình vượt thời gian của nhân vật Richard Collier.

46 năm sau ngày ra mắt, bộ phim vẫn khiến nhiều khán giả rung động bởi câu chuyện tình yêu vượt thời gian và vẻ đẹp lãng mạn hiếm có. Tại chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV, nữ diễn viên Jane Seymour đã có dịp nhìn lại hành trình đặc biệt của bộ phim từng không thành công khi phát hành nhưng dần trở thành một tác phẩm kinh điển trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Jane Seymour hóa thân thành Elise McKenna trong phim "Somewhere in time"

Được lựa chọn mở màn chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" trong khuôn khổ DANAFF 2026, "Somewhere in time" không chỉ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Mỹ mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị nghệ thuật vượt qua thử thách của thời gian.

Chia sẻ với khán giả tại Đà Nẵng, Jane Seymour cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim. Theo nữ diễn viên, dù tác phẩm không đạt kết quả như mong đợi khi ra mắt năm 1980, nhiều năm sau đó lại được công chúng đón nhận nồng nhiệt nhờ câu chuyện giàu cảm xúc và phần âm nhạc của John Barry.

Đồng quan điểm với Jane Seymour, nhà sản xuất Bill Mechanic cho rằng thành công của một bộ phim không nên chỉ được nhìn qua doanh thu phòng vé. Theo ông, điều quan trọng hơn là những giá trị mà tác phẩm để lại sau nhiều năm. Ông cũng cho biết bản thân đã xem lại "Somewhere in time" nhiều lần và coi đây là một ví dụ điển hình cho sức sống lâu bền của điện ảnh, khi một bộ phim từng khá lặng lẽ lúc phát hành lại dần trở thành tác phẩm được nhiều thế hệ yêu mến.

Ra mắt năm 1980 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Jeannot Szwarc, "Somewhere in time" kể về nhà viết kịch Richard Collier do Christopher Reeve diễn xuất, người tìm cách quay ngược thời gian để gặp nữ minh tinh sân khấu Elise McKenna. Bằng diễn xuất tinh tế của Jane Seymour cùng câu chuyện tình giàu chất thơ, bộ phim dần trở thành một trong những tác phẩm lãng mạn được nhắc đến nhiều trong lịch sử điện ảnh Mỹ.

Buổi chiếu mở màn cũng đánh dấu sự khởi động của chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ", lần đầu được giới thiệu tại DANAFF. Chương trình tuyển chọn 13 bộ phim tiêu biểu, từ thời kỳ phim câm đến điện ảnh đương đại, nhằm giới thiệu những cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Hollywood cũng như ảnh hưởng của nền điện ảnh này đối với ngôn ngữ điện ảnh thế giới.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV tặng hoa nữ minh tinh Jane Seymour

Phát biểu tại chương trình, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV cho biết, việc lần đầu đưa chuyên đề về điện ảnh Hoa Kỳ vào khuôn khổ liên hoan phim đúng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và đối thoại điện ảnh giữa hai quốc gia. Cũng theo TS. Ngô Phương Lan, tinh thần hợp tác ấy không chỉ thể hiện qua các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn mà còn được minh chứng bằng bộ phim hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ có tựa đề "Chiếc kén" (Chrysalis), tác phẩm tham dự hạng mục "Phim châu Á dự thi" tại DANAFF IV.

Giám đốc DANAFF IV cũng bày tỏ niềm vinh dự khi liên hoan năm nay đón tiếp nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic – người vừa được trao giải "Thành tựu Điện ảnh" tại lễ khai mạc DANAFF vừa qua, cùng nữ minh tinh Jane Seymour. Với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu thế giới và chuỗi tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, chương trình "Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ" được kỳ vọng sẽ mở rộng đối thoại điện ảnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế và mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Bên cạnh buổi giao lưu với khán giả, Jane Seymour còn tham gia DANAFF IV với vai trò giảng viên chương trình "DANAFF Talents 2026", nơi bà chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất và quá trình xây dựng nhân vật với các diễn viên, nhà làm phim trẻ.

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026, DANAFF IV quy tụ hơn 100 bộ phim cùng nhiều hoạt động chiếu phim, hội thảo và đào tạo. Việc giới thiệu chuyên đề "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" được xem là một bước mở rộng trong định hướng kết nối DANAFF với các nền điện ảnh trên thế giới, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận những tác phẩm đã tạo dấu ấn trong lịch sử điện ảnh.