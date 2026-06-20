Khánh Hòa đề xuất làm cao tốc Nha Trang- Đà Lạt hơn. 25.000 tỷ đồng

ANTD.VN - UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính về việc chấp thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo tờ trình của tỉnh này, việc đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ.

Điểm đầu của cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa) và điểm cuối tại ngã ba Đarahoa, phường Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tổng chiều dài cao tốc là 80,8km, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 - 100km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.058 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hoà đề xuất xây dựng cao tốc Nha Trang- Đà Lạt 25.000 tỷ theo BOT

Dự án sau khi đầu tư xây dựng sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển giữa Nha Trang đến Đà Lạt còn khoảng 1,5 - 2 giờ.

Ngoài ra, dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt còn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của tỉnh Khánh Hòa, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch địa phương,

Bên cạnh đó, hiện quốc lộ 27C là độc đạo nối Nha Trang với Đà Lạt, trên tuyến có đèo Khánh Lê dài khoảng 30km, địa hình quanh co hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vì vậy việc xây dựng cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là hợp lý.

Tỉnh Khánh Hoà cho biết, việc thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, góp phần hiện thực hiện hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và tăng trưởng hai con số.

Dự án còn góp phần hình thành hành lang vận tải Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển nước sâu Nam Trung Bộ, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong và hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.