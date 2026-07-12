Doanh nghiệp nào đề xuất làm cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa 77.000 tỷ đồng?

ANTD.VN -Theo nghiên cứu, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài gần 258km đi qua địa bàn 3 tỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất được chấp thuận là nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP), sau khi đã hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp này cho biết, thời gian qua đã phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức PPP.

Theo doanh nghiệp, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại cuộc họp với các địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng về phương án đầu tư dự án, doanh nghiệp đã rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo yêu cầu.

Cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột- Gia Nghĩa đi qua địa bàn 3 tỉnh khu vực Tây Nguyên

Đức Long Gia Lai cũng cho biết, đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình nghiên cứu và lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Đến nay, doanh nghiệp đã tiếp thu ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Bộ Tài chính để hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý và quy định Đức Long Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận là nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức PPP.

Thông tin từ Công ty CP Tư vấn Trường Sơn, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa được nghiên cứu đề xuất đầu tư với tổng chiều dài gần 258km đi qua địa bàn 3 tỉnh: Gia Lai (gần 57km), Đắk Lắk (khoảng 126km), Lâm Đồng (khoảng 75km).

Điểm đầu giao với QL19 tại xã Bàu Cạn, Gia Lai. Điểm cuối giao với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, QL14 thuộc xã Nhân Cơ, Lâm Đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, tuyến được đề xuất đầu tư giai đoạn trước mắt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,74m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng.