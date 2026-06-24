Thắng trận đầu tiên, Croatia sống lại hy vọng vào vòng 1/16

ANTD.VN - Trong trận đấu mang tính sống còn với Croatia và Panama ở bảng L, khoảnh khắc tỏa sáng của Ante Budimir đã giúp đại diện châu Âu giữ lại hy vọng giành vé vào vòng 1/16, đồng thời khiến Panama trở thành đội tiếp theo bị loại.

Sau thất bại ở ngày ra quân, cả Croatia lẫn Panama đều bước vào cuộc đối đầu với áp lực cực lớn. Một trận hòa gần như không mang nhiều ý nghĩa, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp sẽ khép lại. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng.

Với kinh nghiệm của những Luka Modric, Mateo Kovacic hay Josko Gvardiol, Croatia nhanh chóng kiểm soát thế trận và chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn của Panama, đội bóng áo caro gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Orlando Mosquera.

Hiệp 1 vì thế không có nhiều tình huống đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ, với sự vào sân của Ante Budimir.

Phút 54, Josip Stanisic có pha căng ngang thuận lợi bên cánh phải. Trong tư thế không bị ai kèm, Budimir dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Panama, ghi bàn mở tỉ số. Pha lập công quý giá ấy không chỉ giải tỏa sức ép cho Croatia mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Ante Budimir ghi bàn duy nhất cho Croatia

Chiến thắng 1-0 giúp Croatia có được 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026, qua đó sống lại hy vọng giành vé vào vòng 1/16. Đội bóng từng giành hạng ba tại World Cup 2022 sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với Ghana trong thế buộc phải tiếp tục giành kết quả thuận lợi nếu muốn góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Về phía Panama, thất bại thứ hai liên tiếp khiến họ chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Dù phải dừng bước sớm, đại diện Trung Mỹ vẫn để lại nhiều dấu ấn với tinh thần chiến đấu kiên cường và những màn trình diễn đầy nỗ lực trước các đối thủ mạnh hơn.