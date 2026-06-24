HLV tuyển Pháp đột ngột rời World Cup 2026 vì hung tin ở quê nhà

ANTD.VN - Đội tuyển Pháp vừa đón nhận một thông tin đầy tiếc nuối giữa lúc đang có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. HLV trưởng Didier Deschamps phải tạm thời rời đại bản doanh của Les Bleus để trở về quê nhà sau khi mẹ ông qua đời.

Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), chiến lược gia 57 tuổi nhận hung tin và lập tức thu xếp trở về Pháp cùng gia đình để lo hậu sự. HLV Deschamps sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Pháp trong cuộc chạm trán Na Uy ở lượt trận cuối bảng I.

HLV Deschamps tạm rời World Cup 2026 vì hung tin ở quê nhà

Trong thời gian nhà cầm quân kỳ cựu vắng mặt, trợ lý lâu năm Guy Stephan sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng áo lam.

Tin dữ đến vào thời điểm Les Bleus đang trải qua một kỳ World Cup thuận lợi. Đội bóng của Deschamps lần lượt đánh bại Senegal 3-1 và Iraq 3-0 để sớm giành vé vào vòng knock-out sau hai lượt trận đầu tiên.

Trận đấu với Na Uy sắp tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng I. Dù đã chắc suất đi tiếp, tuyển Pháp vẫn hướng tới mục tiêu kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 nhằm tạo lợi thế trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Didier Deschamps là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Pháp. Trên cương vị cầu thủ, ông từng nâng cao chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 cùng đội tuyển quốc gia. Khi chuyển sang công tác huấn luyện, Deschamps tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi đưa Pháp lên ngôi tại World Cup 2018 và giành ngôi á quân World Cup 2022.