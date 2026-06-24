Harry Kane vô duyên, tuyển Anh bất lực trước Ghana

Dù kiểm soát bóng gần 80% và áp đặt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, tuyển Anh vẫn bị Ghana cầm hòa 0-0 trong trận đấu thuộc lượt hai bảng L World Cup 2026. Kết quả này khiến Tam sư bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu tấn công.

ĐT Anh liên tục gây sức ép lên Ghana nhưng không thể ghi bàn

Sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân, tuyển Anh được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, Ghana đã cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi xây dựng hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật, duy trì cự ly đội hình hợp lý và gần như không cho các chân sút áo trắng khoảng trống để khai thác.

Trước trận đấu, Kane từng nhắc các đồng đội về thống kê đáng lo ngại khi tuyển Anh không thắng ở lượt trận thứ hai vòng bảng tại ba giải đấu lớn gần nhất. Và điều đó tiếp tục lặp lại dù Ghana bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Harry Kane vô duyên ở trận này

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel kiểm soát bóng tới 78,8%, tỉ lệ cao nhất của một đội tuyển tại World Cup kể từ năm 1966 trong một trận đấu, tuy nhiên họ không thể ghi bàn.

Những cơ hội đáng kể nhất của Tam sư chỉ xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối trận. Bukayo Saka buộc thủ thành Lawrence Asare phải trổ tài cứu thua bằng cú sút chìm hiểm hóc. Ít phút sau, Nico O'Reilly đánh đầu dội xà ngang sau một tình huống cố định trước khi Harry Kane đệm bóng ra ngoài khi khoảng cách trước khung thành chỉ vài mét.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở thời gian bù giờ khi Marc Guehi đánh đầu cận thành sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, dù vậy hậu vệ Ghana kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trận hòa không bàn thắng giúp tuyển Anh có 4 điểm sau hai lượt trận và vẫn nắm quyền tự quyết trước cuộc đối đầu Panama. Tuy nhiên, phía sau kết quả này là không ít nỗi lo, đặc biệt là vị trí chủ công của Harry Kane niềm hy vọng lớn nhất của Tam sư, người cần sớm tìm lại sự sắc bén nếu muốn đưa đội bóng tiến xa tại World Cup 2026.