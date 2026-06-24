ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả sắc bén trước những nghi ngờ về phong độ bằng cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Không chỉ giúp đội nhà tiến một bước dài tới vòng knock-out, siêu sao 41 tuổi còn phá hai kỷ lục World Cup mà Lionel Messi vừa thiết lập cách đây ít ngày.

Quá nhiều sức ép và câu hỏi vây quanh Ronaldo sau trận ra mắt thất vọng trước Congo. Tuy nhiên, anh chỉ mất 6 phút để đưa ra câu trả lời khi đối đầu Uzbekistan ở trận đấu thứ hai bảng K.

Ronaldo phá liền 2 kỷ lục World Cup của Messi

Từ pha đi bóng khéo léo rồi căng ngang chuẩn xác của Joao Cancelo bên cánh phải, Ronaldo di chuyển cắt mặt hàng thủ Uzbekistan trước khi đệm bóng một chạm tung lưới đối phương. Bàn thắng mở tỉ số không chỉ giúp Bồ Đào Nha giải tỏa áp lực mà còn đưa Ronaldo đi vào lịch sử.

Pha lập công này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, Messi từng nắm giữ cột mốc ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp. Cả hai cùng là những cầu thủ hiếm hoi tham dự 6 vòng chung kết World Cup, nhưng Ronaldo là người đầu tiên ghi bàn ở cả 6 giải đấu.

Nếu bàn thắng đầu tiên giúp Ronaldo giải cơn khát, thì pha lập công thứ 2 càng khiến đêm Houston trở thành sân khấu riêng của anh.

Phút 39, Bruno Fernandes tung đường chọc khe đẳng cấp để Ronaldo băng xuống phá bẫy việt vị. Trong tư thế đối mặt thủ môn, CR7 tung cú sút chéo góc lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-0 cho Bồ Đào Nha.

Cú đúp này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Messi, người vừa lập được khi ghi ba bàn vào lưới Algeria ở tuổi 38.

Ở tuổi 41 và 138 ngày, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng ghi bàn tại World Cup. Chỉ còn huyền thoại Cameroon Roger Milla với bàn thắng ở tuổi 42 năm 1994 đứng trên anh.

Không dừng lại ở đó, pha lập công thứ hai còn giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 10. Thành tích này đưa anh vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử World Cup.

Ngoài ra, Ronaldo còn nắm giữ hàng loạt cột mốc độc nhất của bóng đá thế giới. Anh là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử với 230 trận, đồng thời sở hữu 145 bàn thắng cho ĐTQG - thành tích chưa ai tiệm cận.