HLV Bồ Đào Nha nói điều khiến ai cũng phải suy nghĩ khi Ronaldo lập cú đúp

ANTD.VN - Sau khi Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, HLV Roberto Martinez đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về cậu học trò đặc biệt của mình.

Một tuần trước, Bồ Đào Nha đối mặt với không ít áp lực sau trận hòa thất vọng trước Congo. Những dấu hỏi về phong độ, tuổi tác và vai trò của Ronaldo xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế. Không ít ý kiến cho rằng đội trưởng Bồ Đào Nha đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và không còn đủ khả năng tạo ra khác biệt ở sân khấu lớn nhất thế giới.

HLV Roberto Martinez đặt niềm tin tuyệt đối vào Ronaldo

Nhưng như rất nhiều lần trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo chọn cách trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan không chỉ góp phần giúp đội bóng áo bã trầu giành trọn 3 điểm, mà còn đưa Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Dẫu vậy, với HLV Roberto Martinez, những con số thống kê chưa phải điều khiến ông ấn tượng nhất. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha dành phần lớn thời gian để nói về ý chí, tinh thần và khát vọng không ngừng nghỉ của cậu học trò nổi tiếng.

"Đó là một tuần khó khăn. Chúng tôi không đạt kết quả như mong muốn trước Congo và có rất nhiều tiếng ồn xung quanh đội tuyển. Có những thông tin hoàn toàn không chính xác. Nhưng chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ", HLV tuyển Bồ Đào Nha chia sẻ.

Khi được hỏi về Ronaldo, ông đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Mọi người có thể nói bất cứ điều gì, nhưng không ai được phép nghi ngờ tinh thần làm việc của Ronaldo".

Theo ông Martinez, điều làm nên sự khác biệt của Ronaldo không phải tài năng thiên bẩm hay những bàn thắng kỷ lục, mà là cách anh phản ứng trước nghịch cảnh. Khi bị chỉ trích, Ronaldo không tranh cãi. Khi bị nghi ngờ, anh không thanh minh. Thay vào đó, CR7 chọn cách tập luyện nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn và tự đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình.

"Ronaldo cũng là con người và có cảm xúc như tất cả chúng ta. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cách cậu ấy phản ứng với áp lực. Cristiano luôn trở lại bằng sự chăm chỉ, bằng công việc và bằng khát khao hoàn thiện bản thân", Martinez nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 52 tuổi thậm chí thừa nhận ông chưa từng làm việc với bất kỳ cầu thủ nào sở hữu ý chí mạnh mẽ như Ronaldo.

"Tôi đã hỏi cậu ấy rất nhiều lần. Tôi không biết đó là do di truyền hay điều gì khác. Nhưng trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi chưa từng gặp một cầu thủ nào như Ronaldo. Tôi rất vui vì cậu ấy xứng đáng với những gì nhận được. Nhưng tôi biết chắc rằng ngay lúc này, Ronaldo không nghĩ về những kỷ lục hay những lời khen ngợi. Cậu ấy đã nghĩ tới trận đấu tiếp theo", HLV tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh.