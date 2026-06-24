Ronaldo lập cú đúp giải tỏa cơn khát, Bồ Đào Nha đại thắng '5 sao'

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả hoàn hảo trước mọi hoài nghi khi ghi cú đúp, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 trên sân Houston (Mỹ), rạng sáng 24-6.

Trước giờ bóng lăn, áp lực đè nặng lên vai Ronaldo. Chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại World Cup và EURO khiến siêu sao 41 tuổi trở thành tâm điểm của những tranh luận. Tuy nhiên, CR7 chỉ cần đúng 6 phút để xóa tan mọi chỉ trích.

Cuối cùng Ronaldo đã ghi bàn

Từ pha căng ngang chuẩn xác bên cánh phải của Joao Cancelo, Ronaldo di chuyển thông minh cắt mặt hàng thủ Uzbekistan rồi dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc gần, mở tỉ số cho Bồ Đào Nha. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân anh mà còn giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau

Sau bàn mở tỉ số, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 17, đại diện châu Âu nhân đôi cách biệt từ một tình huống đá phạt được dàn xếp đầy bất ngờ. Khi tất cả đều chờ đợi Ronaldo thực hiện cú sút, Nuno Mendes bất ngờ tung cú đá chân trái hiểm hóc vào góc thấp, đánh bại thủ môn Abduvokhid Nematov nâng tỉ số lên 2-0.

Đến phút 39, Ronaldo hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes, lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-0 cho Bồ Đào Nha.

Pha lập công này giúp Ronaldo cán mốc 10 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ còn ghi thêm 2 bàn khác do Nematov phản lưới và pha ấn định chiến thắng 5-0 của Rafa Leao ở phút 87.

CR7 đã trở lại

Những phút bù giờ chứng kiến Ronaldo đưa được bóng vào lưới lần thứ ba, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dẫu vậy, điều đó không làm giảm đi giá trị của màn trình diễn lột xác từ CR7 và đồng đội.

Chiến thắng tưng bừng giúp Bồ Đào Nha có 4 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng K và rộng cửa giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Colombia vào lúc 6h30 ngày 28-6. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của Ronaldo và các đồng đội trên hành trình chinh phục World Cup 2026.