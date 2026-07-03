Siêu máy tính dự đoán trận Argentina vs Cape Verde: Không có "cổ tích" trước Messi

ANTD.VN - Argentina sẽ bước vào trận đấu với Cape Verde trên sân Miami ở vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 5h00 sáng 4-7, với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu. Sau vòng bảng toàn thắng thuyết phục, thầy trò HLV Lionel Scaloni được siêu máy tính Opta đánh giá vượt trội trước hiện tượng thú vị nhất của giải đấu.

Theo siêu máy tính Opta, Argentina sở hữu tới 81% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, cơ hội để Cape Verde tạo nên cơn địa chấn chỉ ở mức 6,8%, còn xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ được tính là 12,3%.

Đây chính là mức chênh lệch lớn nhất ở vòng 1/16 World Cup 2026, đồng nghĩa Cape Verde gần như không có cơ hội viết tiếp "chuyện cổ tích" ở Mundial năm nay. Đơn giản là bởi Argentina quá vượt trội về con người, trình độ, đẳng cấp và cả phong độ.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Cape Verde: Messi sẽ đi tiếp!

Đội bóng Nam Mỹ kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo khi lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành trọn 9 điểm, qua đó đứng đầu bảng J.

Lối chơi của Argentina tiếp tục mang đậm dấu ấn của HLV Lionel Scaloni với sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức phòng ngự và những pha chuyển trạng thái sắc bén.

Tâm điểm vẫn là Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi bàn vào lưới Jordan sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên 6 bàn.

Thành tích đó cũng giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 lần ra sân liên tiếp tại các kỳ World Cup, tiếp tục nối dài hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Một điểm tựa khác của nhà vô địch thế giới chính là kinh nghiệm thi đấu ở các trận knock-out. Dù 7 trong 13 trận loại trực tiếp gần nhất tại World Cup phải kéo dài sang hiệp phụ, Argentina vẫn luôn biết cách vượt qua áp lực để tiến sâu.

Trong khi đó, ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã khiến giới chuyên môn bất ngờ khi vượt qua vòng bảng với ba trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để giành vị trí nhì bảng H.

Thành tích này giúp đại diện châu Phi trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Senegal năm 2002 bất bại trong ba trận đầu tiên ngay ở lần đầu tham dự World Cup.

Nền tảng cho thành công ấy đến từ hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật, với điểm sáng là thủ môn kỳ cựu Vozinha. Tuy nhiên, thử thách trước mắt sẽ lớn hơn rất nhiều. Argentina không chỉ sở hữu hàng công thuộc nhóm mạnh nhất giải mà còn đang duy trì thành tích thắng 7 trận liên tiếp trước các đại diện châu Phi tại World Cup.