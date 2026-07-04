Tuyển Anh bị người hâm mộ Mexico la ó trước vòng 1/8 World Cup

ANTD.VN - Đội tuyển Anh đã trải qua màn đón tiếp không hề dễ chịu ngay khi đặt chân tới Mexico City, để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà ở vòng 1/8 World Cup 2026. Hàng trăm cổ động viên Mexico tập trung bên ngoài khách sạn, liên tục la ó, huýt sáo và hô vang tên đội nhà sau khi địa điểm lưu trú vốn được giữ kín của Tam sư bất ngờ bị rò rỉ.

Vòng 1/8 FIFA World Cup 2026: Mexico vs Anh - 7h00 sáng 6-7 theo giờ Việt Nam

Ngay khi xe buýt chở tuyển Anh tiến vào khách sạn ở Mexico City, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Rất đông người hâm mộ Mexico đồng loạt la ó, huýt sáo và hô vang "Mexico! Mexico!" nhằm gây áp lực tâm lý với Harry Kane cùng các đồng đội.

Harry Kane và đồng đội đặt chân xuống Mexico City

Các cầu thủ Tam sư tiếp tục hứng chịu những tiếng la ó khi bước xuống xe và tiến vào khu vực làm thủ tục nhận phòng. Ban tổ chức phải dựng hàng rào thép để ngăn cách hai bên, tránh những tình huống quá khích có thể xảy ra.

Trong khi phần lớn cầu thủ giữ vẻ mặt tập trung, HLV Thomas Tuchel lại tỏ ra khá bình thản. Chiến lược gia người Đức thậm chí còn mỉm cười và vẫy tay đáp lại người hâm mộ trước khi bước vào khách sạn.

Tuyển Anh đối mặt sức ép cực lớn ngay khi đặt chân đến Mexico

Ban huấn luyện tuyển Anh vốn muốn giữ kín địa điểm lưu trú nhằm tránh lặp lại những gì Ecuador từng gặp phải trước vòng 1/16, khi người hâm mộ Mexico đã tập trung bên ngoài khách sạn của Ecuador suốt đêm, đốt pháo hoa, đánh trống và liên tục bấm còi xe khiến các cầu thủ gần như không thể nghỉ ngơi. Sau thất bại và bị loại khỏi World Cup, Liên đoàn bóng đá Ecuador đã gửi đơn khiếu nại chính thức về sự việc.

CĐV Mexico gây áp lực lên ĐT Anh

Chính vì vậy, tuyển Anh áp dụng hàng loạt biện pháp bảo mật trong quá trình di chuyển tới Mexico. Tuy nhiên, mọi kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi thông tin về khách sạn bị rò rỉ chỉ ít giờ trước khi đội bóng hạ cánh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tam sư, lực lượng chức năng Mexico triển khai phương án bảo vệ ở mức cao nhất.

Cảnh sát được tăng cường nhằm bảo vệ ĐT Anh

Khách sạn được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào an ninh, cùng số lượng lớn cảnh sát và nhân viên bảo vệ túc trực liên tục. Các tuyến đường dẫn vào khu vực lưu trú cũng xuất hiện nhiều chốt kiểm soát nhằm hạn chế người lạ tiếp cận.

Nhiều giờ trước khi tuyển Anh tới nơi, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã có mặt để diễn tập phương án bảo vệ. Các hàng rào được thiết lập nhiều lớp nhằm đảm bảo quá trình di chuyển của đội tuyển diễn ra an toàn.

Sau chuyến bay từ Kansas City, Harry Kane là một trong những cầu thủ đầu tiên bước xuống máy bay. Tiền đạo đội trưởng đang có tinh thần rất cao sau cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng đánh bại CHDC Congo ở vòng 1/16.

Trước sức ép từ hàng vạn khán giả trên sân Azteca cùng bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ chủ nhà, Tam sư hiểu rằng thử thách với họ đã bắt đầu từ trước cả khi bóng lăn.