Mbappe ghi bàn thứ 7, tuyển Pháp nhọc nhằn đánh bại Paraguay

ANTD.VN - Được đánh giá vượt trội nhưng tuyển Pháp đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Paraguay, dưới cái nóng kỷ lục tại Philadelphia (Mỹ). Chỉ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm 11m, Les Bleus mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để đoạt vé vào tứ kết World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu, Pháp nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng khả năng cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, điều kiện thi đấu khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới 37 độ C - mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử World Cup - khiến tốc độ trận đấu bị ảnh hưởng đáng kể.

Paraguay gây ra rất nhiều khó khăn cho Pháp

Dù nhiều lần vượt qua đối thủ, hàng công tuyển Pháp vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước đội hình phòng ngự lùi sâu của Paraguay. Kylian Mbappe, trong lần thứ 19 ra sân tại World Cup, cũng không có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng.

Sau hơn 20 phút, trận đấu mới xuất hiện cú dứt điểm đầu tiên. Manu Kone thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng chạm hậu vệ Paraguay đổi hướng, mang về quả phạt góc cho tuyển Pháp. Đây cũng là trận đấu có cú sút đầu tiên muộn nhất kể từ đầu World Cup 2026, báo hiệu những phút thi đấu không hề dễ dàng cho Pháp.

Các thống kê sau hiệp một phản ánh rõ sự vượt trội cũng như bất lực của Les Bleus. Họ kiểm soát bóng tới 81%, được hưởng 7 quả phạt góc, trong khi Paraguay không có quả nào. Đại diện châu Âu cũng thực hiện số đường chuyền chính xác nhiều gấp hơn 5 lần đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng áo lam vẫn không thể chọc thủng lưới đại diện Nam Mỹ.

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn không thay đổi, cho đến khi HLV Deschamps thực hiện sự thay đổi người mang tính bước ngoặt, khi tung Desire Doue vào sân thay Bradley Barcola ở phút 61.

Tình huống Doue mang về quả 11m cho Pháp

Chỉ hơn 5 phút sau khi xuất hiện, Doue đã mang về khác biệt với tình huống "nhảy múa" giữa hàng thủ Paraguay rồi ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của hậu vệ đối phương. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev xác định Gustavo Gomez phạm lỗi và có phạt đền cho Pháp.

Trên chấm 11m, Kylian Mbappe không mắc bất cứ sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán để mở tỉ số cho Les Bleus. Đầy nhọc nhằn nhưng cuối cùng Pháp đã vươn lên.

Mbappe ghi bàn thứ 7 giúp Pháp nhọc nhằn đánh bại Paraguay

Đây là bàn thắng thứ 7 của Mbappe tại World Cup năm nay, giúp anh san bằng cách biệt với người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Lionel Messi.

Trong quãng thời gian còn lại, Paraguay có những điều chỉnh để dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những con người của họ không đủ chất lượng để xuyên thủng hàng thủ Pháp. Trong khi đó, Mbappe và đồng đội cũng có thêm một vài cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công.

Mbappe vươn lên dẫn đầu dánh sách Vua phá lưới cùng Messi với 7 bàn

1-0 là kết quả chung cuộc, giúp Pháp thẳng tiến vào tứ kết gặp Morocco, đội đã hạ chủ nhà Canada 3-0 ở trận vòng 1/8 trước đó. Trận tứ kết này được dự báo còn khó khăn hơn nhiều cho "Gà trống Gaulois" trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.