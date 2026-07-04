Siêu máy tính dự đoán trận Canada vs Morocco: Chủ nhà đủ trình vào tứ kết?

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Canada và Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 0h00 ngày 5-7 hứa hẹn sẽ rất cân bằng, nhưng các con số thống kê vẫn nghiêng về đại diện châu Phi. Với nền tảng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng, Morocco được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà trong việc giành vé vào tứ kết.

Theo mô hình mô phỏng của siêu máy tính Opta với 25.000 kịch bản được chạy trước trận đấu, Morocco có 52,7% khả năng giành chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của chủ nhà Canada chỉ là 21,7%, còn xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ được xác định ở mức 25,6%.

Với tỉ lệ hơn gấp đôi, có thể thấy Morocco sở hữu cơ hội khá áp đảo so với đội chủ nhà để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất giải.

Siêu máy tính dự đoán Morocco (phải) vượt ải Canada tại World Cup 2026

Morocco bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Hà Lan trên chấm luân lưu, ở trận đấu mà đại diện châu Phi thể hiện sự vượt trội trong phần lớn thời gian.

Theo số liệu từ Opta, Morocco chỉ để Hà Lan tạo ra 0,24 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong suốt 120 phút, đồng thời thực hiện tới 801 đường chuyền chính xác, gần gấp ba lần con số 292 của đối thủ.

Điểm mạnh của Morocco không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự. Đội bóng Bắc Phi còn sở hữu hệ thống kiểm soát bóng hiệu quả, biết cách điều tiết nhịp độ và kéo đối phương vào thế phải đuổi theo trái bóng.

Tại World Cup 2026, Morocco chỉ phải đối mặt trung bình 8,3 cú sút mỗi trận, đồng thời chỉ nhận mức bàn thua kỳ vọng 0,8 xG/trận, những thống kê cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng thủ.

Ở phía đối diện, Canada đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử sau khi vượt qua một đại diện châu Phi khác là Nam Phi với chiến thắng tối thiểu 1-0 tại vòng 1/16.

Khả năng pressing vẫn là điểm mạnh nổi bật của đội bóng này. Theo Opta, Canada tạo ra tới 100 tình huống gây áp lực ở khu vực 1/3 sân đối phương chỉ trong hiệp một trận gặp Nam Phi, thành tích cao nhất tại một kỳ World Cup kể từ năm 2010.

Dù vậy, khi đặt bên bàn cân, Canada vẫn ở trình độ thấp hơn so với một tập thể Morocco đã quá gắn kết. Dù được chơi trên sân nhà và đã có một kỳ World Cup đáng khích lệ, Canada dường như vẫn còn thiếu bản lĩnh cũng như chiều sâu để sánh ngang Morocco ở thời điểm hiện tại. Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng kiểm soát thế trận như những gì đã thể hiện, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ là đội giành quyền vào tứ kết.