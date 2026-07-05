Morocco giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026

ANTD.VN - Morocco tiếp tục hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại đồng chủ nhà Canada với tỉ số 3-0 ở vòng 1/8, rạng sáng 5-7. Đội bóng Bắc Phi tận dụng tốt những cơ hội trong hiệp 2 để ghi tên mình vào tứ kết, trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Canada và Morocco đều nhập cuộc quyết liệt. Trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, trọng tài đã phải rút tới 6 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội.

Canada (đen) chỉ phòng ngự thành công trước Morocco trong 45 phút đầu tiên

Canada tạo ra vài cơ hội đáng chú ý nhờ lợi thế sân nhà, nhưng các chân sút của đội bóng Bắc Mỹ đều thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Ở chiều ngược lại, Morocco chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo Abdessamad Ezzalzouli Saibari phải rời sân ở phút 22 vì chấn thương. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn duy trì sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự để khép lại hiệp một với kết quả hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Morocco lập tức tăng tốc và tạo ra sự khác biệt. Phút 50, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, đội trưởng Achraf Hakimi thực hiện đường chuyền tinh tế vào trung lộ. Azzedine Ounahi băng lên tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Canada để mở tỉ số trận đấu.

Soufiane Rahimi ấn định chiến thắng cho Morocco

Bàn thua buộc đội chủ nhà phải dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Canada gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống pressing chặt chẽ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ của Morocco.

Khi đội chủ nhà còn loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Morocco tung đòn kết liễu bằng những pha phản công sắc bén. Phút 82, Brahim Diaz thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Ounahi băng vào dứt điểm một chạm, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Đến phút bù giờ thứ 8, Brahim Diaz tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thứ hai trong trận. Lần này, Soufiane Rahimi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Bắc Phi.

Azzedine Ounahi (số 8) lập cú đúp đưa Morocco vào tứ kết World Cup 2026

Chiến thắng thuyết phục trước Canada giúp Morocco trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026. Sau khi lần lượt vượt qua Hà Lan và Canada, đại diện châu Phi tiếp tục chứng minh họ không còn là hiện tượng, mà đã trở thành một ứng viên nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công đầy hiệu quả.