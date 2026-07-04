Vì sao Messi bị bỏ qua kỷ lục kiến tạo ở World Cup?

ANTD.VN - Lionel Messi tưởng như đã chạm thêm một cột mốc lịch sử tại World Cup 2026, nhưng quyết định của FIFA khiến siêu sao Argentina lỡ cơ hội vượt qua huyền thoại Diego Maradona, để độc chiếm kỷ lục kiến tạo ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phút 111 (hiệp phụ thứ hai) trận gặp Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026, Messi thực hiện quả phạt góc bên cánh trái cho Cristian Romero bật cao đánh đầu phía trong. Bóng sau đó chạm tay hậu vệ Diney Borges đổi hướng rồi đi vào lưới, giúp Argentina vượt lên dẫn 3-2.

Thời điểm đó, nhiều người tin rằng Romero đã lập công còn Messi có thêm pha kiến tạo ở World Cup. Các hệ thống livescore và nhiều trang tường thuật trực tiếp ở châu Âu cũng ghi nhận thông số này.

Vì sao Messi bị hủy kỷ lục kiến tạo ở World Cup?

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Trang chủ FIFA cùng các đơn vị thống kê ngay sau đó đều xác định đây là tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Diney Borges bên phía Cape Verde. Điều đó đồng nghĩa Romero không được tính ghi bàn còn Messi tất nhiên cũng không thể có kiến tạo.

Theo góc quay chậm, cú đánh đầu của Romero nhiều khả năng sẽ đi chệch cột dọc nếu không chạm vào Borges đổi hướng. Chi tiết này phù hợp với tiêu chí xác định bàn phản lưới của FIFA.

Tuy nhiên, FIFA có hội đồng chuyên trách rà soát các tình huống gây tranh cãi để thống nhất dữ liệu thống kê. Nếu không đồng tình với quyết định này, Liên đoàn bóng đá Argentina hoàn toàn có quyền gửi đơn khiếu nại lên FIFA để đánh giá lại tình huống.

Như vậy, cho đến khi FIFA có kết luận chính thức, Messi vẫn chỉ có 8 kiến tạo ở đấu trường World Cup và chưa thể vượt qua huyền thoại Maradona. Tuy nhiên, trận thắng Cape Verde vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với El Pulga khi anh đã nâng tổng bàn thắng ở Mundial lên 20 bàn. tạm bỏ xa Mbappe hai pha lập công.

Ngoài ra, anh còn duy trì thành tích ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp và sở hữu số lần góp dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất ở các trận đấu loại trực tiếp với 12 lần.