Messi ghi bàn thứ 7, Argentina bở hơi tai vượt ải Cape Verde

ANTD.VN - Đương kim vô địch Argentina vấp phải đối thủ khó chịu nhất kể từ đầu World Cup 2026 mang tên Cape Verde, để rồi vỡ òa giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 sau 120 phút thi đấu vòng 1/16, nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Lionel Messi.

Sáng 4-7 ở Miami (Mỹ), người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất kể từ đầu World Cup 2026, nơi đương kim vô địch thế giới Argentina phải trải qua 120 phút bở hơi tai mới có thể đánh bại đội bóng "tí hon" Cape Verde ở vòng 1/16.

Cape Verde (xanh đậm) khiến Argentina gặp vô vàn khó khăn

Sau hiệp một chơi lấn lướt, Argentina tìm được bàn mở tỉ số ở phút 29 nhờ khoảnh khắc đẳng cấp của Lionel Messi. Từ đường chuyền dài tinh tế của Lisandro Martinez, đội trưởng Argentina khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm uy lực tung nóc lưới thủ thành Vozinha. Đây là bàn thắng thứ 7 của Messi tại World Cup 2026, đồng thời là pha lập công thứ 20 của anh trong lịch sử các kỳ World Cup.

Tuyệt phẩm mở tỉ số của Messi vào lưới Cape Verde

Messi ghi bàn thứ 20 qua các kỳ World Cup

Dù bị dẫn bàn, Cape Verde không hề nao núng. Đại diện châu Phi chơi đầy tự tin sau giờ nghỉ và được đền đáp ở phút 59. Ryan Mendes kiến tạo thuận lợi để Deroy Duarte khống chế khéo léo rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại Emiliano Martinez, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến sức ép khổng lồ từ Argentina. Messi liên tục khiến hàng thủ Cape Verde chao đảo bằng những pha xử lý quen thuộc, nhưng thủ thành Vozinha đã có một ngày thi đấu xuất thần để giữ tỉ số 1-1 sau 90 phút.

Trận đấu bước vào hiệp phụ và chỉ mất 3 phút, Argentina lại có bàn vươn lên. Từ tình huống phạt góc, bóng bật ra đúng vị trí của Lisandro Martinez và trung vệ này xử lý rồi tung cú sút cực mạnh tung nóc lưới Cape Verde, đưa nhà đương kim vô địch dẫn 2-1.

Cape Verde chơi vô cùng kiên cường

Thế nhưng, Cape Verde không hề dễ buông xuôi như người ta nghĩ. Phút 103, Sidny Lopes Cabral khiến các CĐV Argentina như chết lặng với cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân phải, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khiến Emiliano Martinez hoàn toàn bó tay. 2-2 cho Cape Verde!

Sau bàn gỡ hòa, tinh thần của Cape Verde lên rất cao, trong khi Argentina tỏ rõ sự thất vọng khi thêm một lần đánh rơi lợi thế. Dù vậy, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được Argentina thể hiện đúng lúc.

Phút 111, Lionel Messi thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Cristian Romero bật cao đánh đầu. Trái bóng trên đường bay chạm hậu vệ Diney Borges rồi đổi hướng đi vào lưới, giúp Albiceleste vượt lên dẫn 3-2.

Messi ghi bàn và kiến tạo, Argentina nhọc nhằn vượt ải Cape Verde

Bản lĩnh giúp Argentina giành chiến thắng chung cuộc

Trong quãng thời gian còn lại, La Albiceleste gần như phải lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của Cape Verde, và họ bảo toàn tỉ số 3-2 thành công.

Chiến thắng 3-2 sau 120 phút bở hơi tai chính thức đưa Argentina vào vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đó, Cape Verde có quyền ngẩng cao đầu khi tạo ra màn trình diễn quả cảm và để đời của mình ở Mundial năm nay.