ANTD.VN - Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế của một huyền thoại sống khi ghi bàn vào lưới Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Pha lập công đưa siêu sao 39 tuổi chạm cột mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, đồng thời nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp và mở ra cơ hội chinh phục thêm một kỷ lục đã tồn tại gần bảy thập kỷ.

Sáng 4-7, tại Miami (Mỹ), bàn mở tỉ số trước Cape Verde giúp Messi nâng tổng số bàn ở World Cup 2026 lên 7 bàn, đồng thời là pha lập công thứ 20 của El Pulga ở các vòng chung kết World Cup. Thành tích giúp M10 tiếp tục giữ vững vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Messi ghi bàn liên tiếp, chạm cột mốc vô tiền khoáng hậu

Khoảng cách giữa El Pulga và người đứng thứ hai là Kylian Mbappe được nới lên thành 2 bàn. Tiền đạo tuyển Pháp đang có 18 pha lập công và vẫn là đối thủ lớn nhất của Messi trong cuộc đua thống kê lịch sử.

Xếp sau bộ đôi này là những huyền thoại của bóng đá thế giới như Miroslav Klose (16 bàn), Ronaldo Nazario (15 bàn), Gerd Muller (14 bàn) và Just Fontaine (13 bàn).

Cột mốc 20 bàn là thành quả của hành trình kéo dài suốt sáu kỳ World Cup của Messi. Anh ghi bàn đầu tiên tại Đức năm 2006, trải qua kỳ World Cup 2010 không có pha lập công nào, trước khi ghi 4 bàn ở Brazil 2014, 1 bàn tại Nga 2018 và bùng nổ với 7 bàn trên hành trình vô địch World Cup 2022.

Tại World Cup 2026, siêu sao người Argentina tiếp tục duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc. Anh đã lập hat-trick trước Algeria, ghi cú đúp vào lưới Áo, sút phạt thành bàn trước Jordan và mới nhất là pha lập công trước Cape Verde để nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 7.

Ở tuổi 39, Messi cũng cán mốc 30 trận thi đấu tại các kỳ World Cup, tiếp tục nối dài kỷ lục về số lần ra sân ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn, Messi còn lập thêm một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử World Cup khi chọc thủng lưới đối phương trong 8 trận liên tiếp.

Chuỗi phong độ ấn tượng này bắt đầu từ vòng knock-out World Cup 2022 với các trận gặp Australia, Hà Lan, Croatia và Pháp, trước khi tiếp tục được nối dài ở World Cup 2026 trước Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde.

Sau khi chạm cột mốc 20 bàn thắng, mục tiêu tiếp theo của Messi là kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup, đang thuộc về huyền thoại người Pháp Just Fontaine với 13 bàn tại World Cup 1958.