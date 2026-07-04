Siêu máy tính dự đoán Pháp dễ dàng 'bóp nghẹt' Paraguay ở vòng 1/8

ANTD.VN - Sau cú sốc loại Đức ở vòng 1/16, Paraguay tiếp tục đứng trước thử thách lớn mang tên Pháp. Tuy nhiên, theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, đại diện Nam Mỹ có rất ít cơ hội tạo nên bất ngờ khi á quân thế giới được đánh giá vượt trội ở cuộc đối đầu diễn ra lúc 4h00 ngày 5-7, tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Theo mô phỏng của Opta, tuyển Pháp sở hữu tới 80,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, cơ hội để Paraguay tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích chỉ ở mức 6,9%, còn xác suất trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 12,8%.

Đây là tỉ lệ chênh lệch nhất ở vòng 1/8, cho thấy Pháp ở một trình độ, đẳng cấp và phong độ hoàn toàn khác so với Paraguay, bất chấp việc đại diện Nam Mỹ vừa loại nhà cựu vô địch thế giới Đức.

Opta dự đoán Paraguay vs Pháp: Cơ hội chiến thắng áp đảo cho Olise và đồng đội

Đội bóng của HLV Didier Deschamps đang là một trong những tập thể thuyết phục nhất tại World Cup 2026. Les Bleus đã ghi ít nhất 3 bàn trong cả 4 trận từ đầu giải, sở hữu hàng công có hiệu suất cao bậc nhất giải đấu.

Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu khi đã trực tiếp góp dấu giày vào 8 bàn thắng. Bên cạnh anh, Ousmane Dembele và Michael Olise cũng duy trì phong độ bùng nổ. Cả ba đều đã tham gia vào tối thiểu 5 bàn thắng của tuyển Pháp.

Đặc biệt, Michael Olise đang nổi lên như một trong những chân chuyền xuất sắc nhất giải, với 5 pha kiến tạo và chỉ còn kém kỷ lục 6 kiến tạo trong một kỳ World Cup đúng 1 lần.

Rõ ràng, Les Bleus đang mang đến hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ với sự cân bằng giữa hàng công bùng nổ và khả năng kiểm soát trận đấu.

Trong khi đó, việc đánh bại Đức trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất World Cup 2026. Paraguay cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh ở thời khắc quyết định để giành quyền góp mặt tại vòng 1/8.

Julio Enciso tiếp tục là niềm hy vọng số một của Paraguay. Tiền vệ trẻ này đã ghi 1 bàn, có 2 kiến tạo, đồng thời dẫn đầu đội tuyển về số cú sút, số cơ hội tạo ra, số lần chạm bóng trong vòng cấm và những pha rê bóng thành công.

Dẫu vậy, khả năng tấn công vẫn là điểm hạn chế lớn của đội bóng Nam Mỹ. Paraguay chưa từng ghi nhiều hơn 1 bàn trong 7 trận World Cup gần nhất. Trước một tuyển Pháp đang đạt phong độ rất cao ở cả khâu ghi bàn lẫn phòng ngự, nhiệm vụ tạo nên thêm một cơn địa chấn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu chơi đúng phong độ, Pháp có thể hoàn toàn kiểm soát thế trận, "bóp nghẹt" đối phương để giành vé vào tứ kết. Paraguay đã khiến cả thế giới bất ngờ khi loại Đức, nhưng trước sức mạnh toàn diện của Les Bleus, hành trình của đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ khép lại ở vòng 1/8.