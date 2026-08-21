HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không muốn bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử"

ANTD.VN - Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, HLV Kim Sang-sik khẳng định ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu với tinh thần của nhà đương kim vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xem đây là cơ hội để đội tuyển tạo thêm dấu mốc lịch sử mới.

Tại cuộc họp báo trước trận diễn ra chiều 21-8, HLV Kim Sang-sik không giấu niềm vui khi ĐT Việt Nam một lần nữa góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

“Tôi rất vui vì chúng tôi đã tiến vào chung kết. Đây là một cơ hội để ĐT Việt Nam viết nên lịch sử mới và chúng tôi chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Các cầu thủ chắc chắn có khát khao giành chức vô địch mãnh liệt hơn tôi, nên tôi tin các cầu thủ sẽ có một trận đấu tốt tại Thái Lan ngày mai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam không muốn bỏ lỡ cơ hội viết lịch sử" (Ảnh: VFF)

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam đang diễn ra thuận lợi. Toàn đội sẽ bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh của ĐT Việt Nam và nhà đương kim vô địch”.

Rajamangala không phải sân đấu xa lạ với ĐT Việt Nam trong những trận cầu quan trọng. Theo HLV Kim Sang-sik, những ký ức đẹp tại sân vận động này có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

“Các cầu thủ của chúng tôi đang chuẩn bị tốt, nên tôi tin rằng ngày mai họ sẽ có một trận đấu tốt tại sân vận động này. Dù đây là sân nhà của đội tuyển Thái Lan, nhưng chúng tôi cũng đã từng hai lần nâng cao cúp vô địch tại đây. Đó cũng là cơ sở để chúng tôi có thể tự tin hơn”, HLV Kim Sang-sik nói.

Không chỉ đánh giá cao sự chuẩn bị của toàn đội, HLV Kim Sang-sik còn dành sự kỳ vọng cho các cầu thủ trên hàng công, đặc biệt là những chân sút đang có thể trạng tốt.

“Những cầu thủ tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên đều đang có thể trạng tốt. Tôi rất mong đợi những bàn thắng của Hên trong trận đấu ngày mai. Xuân Son thì đã có kinh nghiệm vô địch rồi, trong khi những cầu thủ như Tài Lộc, Lê Giang Patrick lần đầu tham dự ĐTQG”, ông Kim chia sẻ.

HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng muốn chứng kiến tất cả những cầu thủ tấn công của đội tạo ra dấu ấn trong trận chung kết: "Tôi rất mong được nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam và nâng cao cúp vô địch. Tôi mong đợi những bàn thắng của tất cả các cầu thủ tấn công. Để lập nên lịch sử chưa từng có của ĐT Việt Nam, chúng tôi nhất định cần chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Trận lượt về được tổ chức sau đó 4 ngày, lúc 20h ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.