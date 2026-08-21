Trước chung kết với Việt Nam, Thái Lan quyết không lộ bài

ANTD.VN - Đội tuyển Thái Lan tiếp tục giữ kín quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, khi không chọn sân Rajamangala để tập luyện. Thay vào đó, thầy trò HLV Anthony Hudson "luyện công" tại Trung tâm BG, cách Bangkok khoảng 40km, khiến truyền thông Việt Nam khó tiếp cận.

Thái Lan hiện đóng quân tại đại bản doanh của CLB BG Pathum United. Theo lịch, chiều 21-8, hai đội sẽ lần lượt tham dự họp báo và có buổi làm quen sân Rajamangala trước trận chung kết.

Thái Lan tiếp tục tập kín tại Trung tâm BG, cách Bangkok 40km (Ảnh: Changsuek)



Tuy nhiên, Thái Lan quyết định không sử dụng Rajamangala làm địa điểm tập luyện. Tương tự cách Indonesia từng thực hiện ở vòng bảng, đội chủ nhà tiếp tục lựa chọn Trung tâm BG làm nơi chuẩn bị chuyên môn. Địa điểm này nằm cách Bangkok khoảng 40km, khiến việc tiếp cận và tác nghiệp của truyền thông Việt Nam trở nên khó khăn.

Đây không phải lần đầu Thái Lan tăng cường mức độ bảo mật trước một trận đấu quan trọng. Chiều 20-8, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập thứ hai kể từ khi vượt qua Singapore ở bán kết. Thay vì mở cửa một phần buổi tập như thông lệ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định tổ chức hoàn toàn kín.

Việc đóng cửa buổi tập giúp HLV Anthony Hudson hạn chế nguy cơ lộ thông tin về nhân sự, đội hình cũng như những phương án chiến thuật được chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Khi chỉ còn ít thời gian trước trận chung kết, Thái Lan muốn dành toàn bộ sự tập trung cho những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Trong khi đó, việc không tập tại Rajamangala cũng cho thấy đội chủ nhà không quá đặt nặng chuyện làm quen mặt sân. Sau buổi tập kín tại Trung tâm BG, Thái Lan sẽ chỉ xuất hiện tại Rajamangala theo lịch chính thức của Ban tổ chức vào chiều 21-8.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Trận lượt về diễn ra 4 ngày sau đó, lúc 20h ngày 26-8 tại sân Mỹ Đình.