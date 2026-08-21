Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sôi nổi tranh tài Pickleball

ANTD.VN - Hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm “200 ngày rèn sức, luyện tài lập công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị tổ chức Giải Pickleball mở rộng năm 2026. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện thể chất cho cán bộ, chiến sĩ mà còn là dịp giao lưu, tăng cường đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng, cấp ủy, chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 xác định rèn luyện thể lực là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Khai mạc Giải Pickleball mở rộng năm 2026 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội

Giải Pickleball mở rộng năm 2026 có sự tham gia của 4 đơn vị gồm: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1; Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 5, Phòng Cảnh sát cơ động; Đội 5, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Công an xã Yên Bài.

Với 12 cặp vận động viên tranh tài trong một ngày, các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng không kém phần đoàn kết, fair-play. Những pha bóng nhanh, tình huống phối hợp ăn ý cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã tạo nên không khí thể thao hào hứng.

Các cặp vận động viên cống hiến những pha bóng kịch tính, thể hiện tinh thần đoàn kết và thể lực dẻo dai.

Không đặt nặng thành tích, giải đấu hướng tới mục tiêu giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Sau mỗi trận đấu, những cái bắt tay, lời động viên giữa các vận động viên tiếp tục làm sâu sắc thêm tình đồng chí, đồng đội.

Thông qua hoạt động thể thao, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện rèn luyện sức bền, khả năng phản ứng nhanh, tinh thần đồng đội và ý thức kỷ luật. Đối với lực lượng Công an nhân dân, đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần đáp ứng yêu cầu công tác, nhất là trong môi trường thường xuyên phải đối mặt với áp lực và những tình huống phức tạp.

Trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, các hoạt động giao lưu thể thao còn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội chia sẻ, hiểu hơn về đặc thù công tác của từng lực lượng, tạo nền tảng để phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải Pickleball mở rộng năm 2026 khép lại trong không khí phấn khởi, đoàn kết. Với tinh thần “Rèn sức - luyện tài - đoàn kết - kỷ luật - lập công”, cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.