Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực an toàn trước hiểm hoạ cháy, nổ

ANTD.VN - Sáng 9-9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (TP Hà Nội), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026”.

Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC, CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 – FIRE SAFETY & RESCUE – SECUTECH VIETNAM 2026 do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) và Tập đoàn Messe Frankfurt tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 12-9.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu khai mạc

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì lễ khai mạc. Dự lễ khai mạc còn có sự hiện diện của Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - đơn vị phối hợp tổ chức; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị chức năng...

Đáng chú ý, lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức chuyên ngành PCCC và CNCH quốc tế như Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản; Cục Quản lý Thảm họa và Phòng cháy chữa cháy Nhật Bản (FDMA); Cơ quan Phòng cháy, chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc; Sở Phòng cháy, chữa cháy Hồng Kông (Trung Quốc); Viện PCCC Hàn Quốc (KFI); Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Hiệp hội Thiết bị PCCC Nhật Bản (NFES); Viện Kiểm định Thiết bị PCCC Nhật Bản (JFEII) và nhà sản xuất, doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm PCCC đến từ Áo, Nga và Hoa Kỳ...

Các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm

Sự hiện diện của các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế cho thấy quy mô ngày càng mở rộng của FIRE SAFETY & RESCUE – SECUTECH VIETNAM, đồng thời tạo thêm cơ hội để lực lượng PCCC và CNCH Việt Nam tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm với các mô hình quản lý, công nghệ và giải pháp tiên tiến đang được triển khai trên thế giới.

Từ những thiết bị chữa cháy, CNCH chuyên dụng đến các giải pháp ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số, triển lãm năm nay hướng tới một không gian kết nối đa chiều, nơi yêu cầu thực tiễn của công tác PCCC và CNCH gặp gỡ với năng lực nghiên cứu, sản xuất và công nghệ của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 12-9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

Không chỉ là nơi trưng bày thiết bị...

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, triển lãm năm nay diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 / 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4-10-2001 / 4-10-2026).

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng, mà còn là dấu mốc để xác định những yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày

Thực tế cho thấy, cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, các nguy cơ cháy, nổ cũng ngày càng đa dạng, phức tạp. Những vấn đề mới liên quan đến pin lithium-ion, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà cao tầng, công trình ngầm... đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố.

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, công tác PCCC và CNCH đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường cảnh báo sớm và từng bước làm chủ công nghệ.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra tại Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31-1-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, đồng thời gắn với quá trình triển khai Luật PCCC và CNCH và các quy định mới trong lĩnh vực này.

Triển lãm trưng bày các thiết bị hiện đại nhất

Triển lãm năm 2026 có quy mô khoảng 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức, với các thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện có sự tham dự của 13 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông - Trung Quốc, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo và Hoa Kỳ.

Không gian triển lãm tập trung giới thiệu các phương tiện, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và tự động hóa.

Các em nhỏ được tham quan robot chữa cháy hiện đại

Điểm đáng chú ý là triển lãm không dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm. Theo Ban Tổ chức, đây còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và đối tác quốc tế, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp PCCC và CNCH.

Đưa kỹ năng an toàn đến gần người dân

Một điểm nhấn khác của triển lãm là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và trải nghiệm kỹ năng PCCC, CNCH dành cho cộng đồng.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, người dân, học sinh, sinh viên có cơ hội được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý những tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Gian trưng bày của Công an thành phố Hà Nội gây ấn tượng tại triển lãm

Việc đưa các hoạt động trải nghiệm trực tiếp vào khuôn khổ triển lãm giúp những kiến thức vốn được tiếp cận dưới dạng tuyên truyền trở nên trực quan, dễ nhớ và dễ áp dụng hơn trong thực tế.

Từ góc độ này, công nghệ và thiết bị hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng con người có kiến thức, kỹ năng và ý thức phòng ngừa. Mỗi người dân biết cách xử lý một tình huống cháy ban đầu, biết thoát nạn đúng cách hay thực hiện sơ cấp cứu kịp thời đều có thể góp phần hạn chế hậu quả của sự cố.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh kỳ vọng lớn nhất của triển lãm không chỉ là giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất - kinh doanh và ứng dụng thực tiễn; giữa nhu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới.

Ngay từ khu vực lối vào, gian trưng bày của Công an thành phố Hà Nội thu hút sự chú ý bởi cách bố trí trực quan, khoa học cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đây còn là nơi kết nối giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với người dân; đưa những kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời giúp người dân hiểu hơn về công việc đặc thù, đầy hiểm nguy của những người lính chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực PCCC và CNCH, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng.

Đặc biệt, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp PCCC và CNCH được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Khi các giải pháp công nghệ, phương tiện và thiết bị PCCC, CNCH được nghiên cứu, sản xuất và làm chủ tốt hơn, năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố cũng sẽ được nâng lên.

“Kết nối để cùng phát triển, hợp tác để cùng an toàn” là thông điệp được Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa từ triển lãm năm nay.

Những hoạt động trải nghiệm trực tiếp tạo nên sức hút đặc biệt. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua hình ảnh hay lời tuyên truyền, khách tham quan được trực tiếp quan sát, thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ.

Với quy mô và nội dung ngày càng mở rộng, triển lãm không chỉ tạo cơ hội để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu năng lực, truyền thống của mình, mà còn mở thêm không gian để doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế cùng tham gia giải bài toán an toàn trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ.

Như khẳng định của Thiếu tướng Dương Đức Hải, đầu tư cho công nghiệp PCCC và CNCH hôm nay cũng chính là đầu tư cho an toàn, sự bình yên và phát triển bền vững của đất nước ngày mai.

Các em nhỏ đã có những trải nghiệm hấp dẫn, bổ ích tại Triển lãm

Theo lịch trình, chiều 9-9, tại triển lãm sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế với chủ đề “Phát triển công nghiệp PCCC và CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân” sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề đang được quan tâm như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới, các giải pháp kỹ thuật trong PCCC và CNCH; chuyển đổi số, dữ liệu và nền tảng số; phát triển công nghiệp PCCC và CNCH gắn với công nghiệp an ninh.

Gần 60 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế được kỳ vọng mang tới những góc nhìn, kinh nghiệm và giải pháp mới cho quá trình phát triển lĩnh vực này.

Ngày 10-9, diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC” sẽ tạo không gian để cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm; đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác, giao thương và giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị, công nghệ tiên tiến.