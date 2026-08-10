Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công cho dự án Trục Đại lộ sông Hồng và 5 dự án lớn

ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua nghị quyết gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục cho 6 dự án lớn trong đó có Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế.

Các đại biểu bấm nút thông qua nội dung nghị quyết tại kỳ họp

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

6 dự án đầu tư được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội tại các xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường: Phú Diễn, Tây Tựu.

Dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Theo tờ trình của UBND thành phố, 6 dự án đề nghị gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình là các dự án lớn, quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho phép triển khai ngay thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15.

Đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công nhưng 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Đây là các dự án có quy mô lớn, có những dự án chưa từng có, đồng thời trong quá trình triển khai phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch để đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28-3-2026 và UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026.

Vì vậy cần xem xét gia hạn thời hạn đối với các dự án trên là cần thiết, thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, phù hợp khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị UBND TP giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan đối với từng dự án; các giải pháp đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đầu tư, các chính sách mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội; đề xuất rõ tiến độ thực hiện các hạng mục khởi công, gắn với đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật Xây dựng năm 2025.

Đồng thời, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị UBND TP giải trình bổ sung, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với các tồn tại nêu trên, đặc biệt là việc hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; làm rõ cơ sở điều chỉnh tiến độ của từng dự án, đảm bảo khách quan, đúng quy định, cũng như gắn chặt trách nhiệm với các sở ngành, đơn vị có liên quan; làm rõ nội dung gia hạn, thể hiện rõ thời gian được gia hạn hoàn thành thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công và rõ trách nhiệm của từng đơn vị, sở, ngành đối với từng dự án cụ thể.

UBND TP đã có báo cáo giải trình làm rõ các nội dung giải trình, làm rõ việc gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố.

Sau khi lắng nghe giải trình của UBND TP, HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 89,43% đại biểu có mặt nhất trí tán thành.