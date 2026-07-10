Giữ vững thế trận an ninh từ cơ sở

ANTD.VN - Chiều 9/7, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy, UBND phường, Công an phường Phúc Lợi đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh, chính quy, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi đánh giá cao nỗ lực của tập thể Công an phường

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an phường đạt được; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm "lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm, lấy người dân làm chủ thể phục vụ".

Các cá nhân được trao khen

Kết luận Hội nghị, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Hội nghị tạo động lực để toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.