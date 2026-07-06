Lá thư đặc biệt gửi những người phá án

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) vừa có thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Phúc Lợi, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc nhanh chóng điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thiết bị điện tử can thiệp hệ thống cảm biến nhằm gian lận doanh thu taxi.

Bày tỏ trong lá thư cảm ơn, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) cho biết, thời gian qua, tình trạng sản xuất, mua bán các thiết bị điện tử can thiệp vào hệ thống cảm biến trên xe taxi để gian lận doanh thu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đáng lo ngại, hành vi này diễn ra trên diện rộng, có chiều hướng phức tạp khi một bộ phận tài xế vì động cơ vụ lợi đã bất chấp quy định của doanh nghiệp, cố tình sử dụng thiết bị điện tử nhằm che giấu doanh thu, mặc dù GSM đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thanh tra và kiểm soát nội bộ.

Lá thư cảm ơn gửi đến CATP Hà Nội và CAP Phúc Lợi

Trong thư, đại diện GSM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của doanh nghiệp vào ngày 20-4, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, giao Công an phường Phúc Lợi khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn (SN 1986) khi đang giao dịch bán thiết bị điện tử cho một tài xế của Công ty GSM trên địa bàn phường Phúc Lợi. Quá trình khám xét khẩn cấp sau đó, cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn linh kiện, thiết bị điện tử mà đối tượng chuẩn bị đưa ra thị trường.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Công an phường Phúc Lợi tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập, làm rõ hành vi sử dụng thiết bị điện tử để gian lận doanh thu của 12 tài xế thuộc Công ty GSM. Đến nay, các đối tượng đều đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hoàng Liên Sơn cùng các thiết bị gian lận tự chế tạo

Đánh giá về kết quả điều tra, GSM cho rằng việc lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi trong quá trình điều tra, khám phá vụ án.

Việc Công an phường Phúc Lợi kịp thời vào cuộc, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng không chỉ ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm pháp luật mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, răn đe mạnh mẽ, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp và hiệu quả hoạt động của Công ty GSM, thư cảm ơn nhấn mạnh.

Cũng trong thư, GSM bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Công an thành phố Hà Nội đối với hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và Tập đoàn Vingroup nói chung trong thời gian tới; đồng thời gửi lời chúc lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Công an phường Phúc Lợi đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thiết bị điện tử tự chế có khả năng phát tín hiệu hồng ngoại để can thiệp vào hệ thống cảm biến trên xe taxi công nghệ. Thiết bị này khiến hệ thống quản lý của doanh nghiệp nhận diện sai trạng thái phương tiện, tạo điều kiện cho một số tài xế gian lận doanh thu. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.