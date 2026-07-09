Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngày 9-7, Công an phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ô Chợ Dừa tặng hoa chúc mừng Công an phường

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mặt công tác, đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát chương trình công tác của Công an thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng"; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các kỳ lễ, Tết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an phường đã điều tra, khám phá 100% số vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn; phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, ma túy. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt tỷ lệ trên 92%; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được đẩy mạnh. Công an phường đã triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý và bầu cử; giải quyết hàng nghìn hồ sơ cư trú, căn cước công dân; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Trung tá Vũ Minh - Phó trưởng Công an phường phát biểu tham luận

Đại diện Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Ô Chợ Dừa tham luận

Trung tá Nguyễn Thế Anh - Phó trưởng Công an phường phát biểu tham luận

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, phát triển với nhiều mô hình thiết thực như "Tổ dân phố Ba nhất về an ninh, trật tự", "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giao ban nắm tình hình an ninh, trật tự giữa lực lượng Công an và các tổ dân phố". Đây là nền tảng quan trọng góp phần huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng; triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện hiệu quả Đề án 06; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở một số khu vực còn diễn ra, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư vẫn tiềm ẩn, tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục gia tăng, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Đồng chí Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Tuấn Định đề nghị Công an phường tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo và tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh; triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ma túy, trộm cắp, tín dụng đen; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, bám sát yêu cầu thực tiễn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2026; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của địa phương và cuộc sống bình yên của Nhân dân.