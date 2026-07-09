Tuyên Quang đề xuất cho thí sinh trường chuyên thi lại môn Toán

ANTD.VN - Tỉnh Tuyên Quang đề xuất thí sinh trường chuyên thi lại môn Toán sau nghi vấn điểm thi bất thường, đang được xem xét kỹ lưỡng.

Tuyên Quang đề xuất cho học sinh thi lại môn toán

UBND tỉnh Tuyên Quang chiều 9/7 đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.



Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 17.000 thí sinh học lớp 12 ở 92 trường học với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu.

Qua rà soát hơn 71.416 bài thi trên địa bàn tỉnh cho thấy, điểm thi trung bình các môn thi thấp hơn điểm học bạ, mức chênh lệch điểm thi phù hợp, phản ánh đúng năng lực học sinh- trừ điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, qua rà soát 3 môn thi: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Cụ thể, môn ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt 9 trở lên, không có điểm 10.

Mức chênh lệch trung bình của nhóm thí sinh này so với học bạ là 0,1 điểm. Ở môn ngoại ngữ, 40/hơn 200 thí sinh đạt 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10.

Mức chênh lệch của nhóm thí sinh này so với học bạ là 0,31 điểm, phù hợp với kết quả học tập, không có bất thường. Tuy nhiên, kết quả môn toán có bất thường.

Thông tin điều tra đến nay cho thấy, khâu coi thi môn Toán ở trường THPT chuyên Tuyên Quang được xác định bất thường, giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Để bảo vệ quyền lợi cho thí sinh liên quan, Sở GD-ĐT đề xuất cho các em được thi lại tại trường chuyên.

Trước đó, ngày 7/7, tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7/2026.

Sự việc gian lận nghiêm trọng tại Tuyên Quang khiến nhiều người liên tưởng tới vụ gian lận nâng điểm diện rộng tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Việc gian lận điểm thi nghiêm trọng khiến 11 cán bộ ngành giáo dục bị bắt tạm giam. Có 347 bài thi bị can thiệp điểm được phát hiện.

Tại Hà Giang có tới 114 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Số học sinh đã bị xử lý là 151, trong đó Hà Giang 114; Sơn La 29; Lạng Sơn 8. Sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chính thức mới cho các thí sinh bị ảnh hưởng.

Tại Hà Giang, 114 thí sinh được trả điểm thực trước mùa xét tuyển đại học 2018 nên phần lớn đã chọn trường phù hợp. Tuy nhiên, tại Hòa Bình và Sơn La, việc gian lận tinh vi hơn nên đến tháng 3 năm 2019 mới có kết quả chấm thẩm định. Hơn 100 thí sinh đã học gần hết năm thứ nhất đại học và nhiều em đã buộc phải thôi học do không đủ tiêu chuẩn đầu vào.