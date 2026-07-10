Hướng dẫn thực hiện Module “Tra cứu giấy phép lái xe”

ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thuận tiện cho công dân biết và đến nhận kết quả cấp giấy phép lái xe (GPLX), thúc đẩy tiến độ trả GPLX còn tồn của CATP, sáng 10/7, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thực hiện Module “Tra cứu giấy phép lái xe” trên Cổng thông tin điện tử, CATP cho 30 Công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX trực tiếp trên địa bàn thành phố.

Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CSGT, CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện chỉ huy các đội công tác Phòng CSGT, đại diện các phòng chức năng và 30 Công an cấp xã.

Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CSGT phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết, hiện nay GPLX còn tồn của CATP rất nhiều. Do đó Module dữ liệu GPLX sau khi được triển khai vận hành sẽ cho phép công dân tra cứu tình trạng GPLX sau khi đã thực hiện xong các thủ tục cấp đổi GPLX tại cơ quan chức năng mà chưa nhận kết quả. Công dân sẽ nhập một số thông tin cơ bản. Sau khi nhập thông tin, dựa trên kết quả GPLX còn tồn, thông tin địa điểm, cán bộ đang chịu trách nhiệm trả kết quả GPLX tại địa bàn cư trú của người dân được hiển thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động thời gian, công việc để đến nhận GPLX, giảm thời gian công sức đi lại. Qua đó lực lượng chức năng cũng phục vụ người dân được tốt hơn.

Kỹ thuật viên của Công ty Lạc Hồng giới thiệu, hướng dẫn các nội dung triển khai trên hệ thống

Đồng chí Phó Trưởng phòng CSGT cũng đề nghị các đơn vị sau hội nghị triển khai ngay các nội dung, thường xuyên trao đổi, phối hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Mục tiêu đưa Module chức năng hỗ trợ công dân truy cập để tra cứu thông tin GPLX được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Công an thành phố vào vận hành hiệu quả, đồng bộ, đúng tiến độ, chất lượng.

Cũng tại hội nghị, kỹ thuật viên của Công ty Lạc Hồng và CBCS Phòng CSGT đã trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các nội dung triển khai trên hệ thống.

Cán bộ Phòng CSGT trực tiếp hướng dẫn các nội dung triển khai trên hệ thống.