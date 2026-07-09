Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội quyết đạt các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 như cam kết

Quang cảnh hội nghị

Chiều 9-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Cụ thể, hội nghị đã cho ý kiến và thống nhất cao về 7 nội dung báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Cụ thể gồm: việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027; về chủ trương triển khai và chủ trương đầu tư dự án xây dựng, tu bổ và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP và hợp đồng BT; về việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện sơ kết 5 năm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...

Phát biểu kết luận Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Thành phố quyết tâm đạt các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo lập được các nền tảng vững chắc cho chuyển đổi mô hình phát triển, tăng trưởng liên tục trong giai đoạn tiếp theo như đã cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc chỉ đạt mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm 2026 đòi hỏi phải có kịch bản mới cho điều hành trong 6 tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy UBND thành phố căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ với địa phương 6 tháng đầu năm 2026 và ý kiến thảo luận tại hội nghị để xây dựng các kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Đồng thời thực hiện xây dựng kế hoạch kịch bản tăng trưởng cho năm 2027 và định hướng cho các năm tiếp theo. Trên cơ sở kịch bản giao nhiệm vụ cho từng đơn vị chủ trì, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm và cá nhân phụ trách đến kết quả cuối cùng.

Nhấn mạnh một số nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố thống nhất cần tập trung triển khai các định hướng ưu tiên, các chính sách có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, FDI chất lượng cao, văn hóa, giáo dục, y tế, hạ tầng chiến lược và quản trị đô thị.

Cùng đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, dữ liệu, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, đất đai, đầu tư công, các dự án chậm triển khai và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung cao độ triển khai hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện thành công Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phục vụ cho quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tính minh bạch trong các giao dịch bất động sản...

Các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, quyết tâm thực hiện công việc quan trọng này hoàn thành trong tháng 8-2026.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, vận hội nhưng đi kèm là trách nhiệm hết sức nặng nề.

"Chúng ta phải cụ thể hóa các quyết tâm bằng những kết quả cụ thể về chỉ tiêu kinh tế, thu nhập, việc làm được tạo ra, công trình hạ tầng hoàn thành, các điểm nghẽn được tháo gỡ, các chính sách an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng. tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải được nâng lên" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.