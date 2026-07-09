Công an Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, Đề án 06 với Công an tỉnh Đắk Lắk

ANTD.VN - Những mô hình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và cải cách hành chính của Công an thành phố Hà Nội đã được chia sẻ với đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk tại buổi trao đổi kinh nghiệm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06.

Chiều 9-7, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tiếp Đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk đến trao đổi kinh nghiệm trong triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Buổi làm việc là dịp để hai đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tăng cường phối hợp, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng công tác trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia.

Buổi làm việc là dịp để hai đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả giữa 2 đơn vị

Đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các đơn vị chức năng.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm về triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ, phát triển hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh mạng và đổi mới phương thức quản trị trên môi trường số.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp đoàn công an Đắk Lắk

Chia sẻ kinh nghiệm của Công an Thủ đô, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ thông tin mà hướng tới đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và phục vụ nhân dân.

Quan điểm được Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt là lấy kết quả thực tiễn làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy cán bộ là nhân tố quyết định thành công của chuyển đổi số.

Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên ba trụ cột gồm hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành; xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là dữ liệu gốc để kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và cải cách hành chính.

Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại buổi làm việc

Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số tiêu biểu như Bộ tiêu chí "Đơn vị số - Chỉ huy số - Cán bộ số", kết nối hơn 1.500 camera xã hội hóa với Trung tâm Thông tin chỉ huy, xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản trị đô thị thông minh; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò cơ quan Thường trực Đề án 06 của Thành phố trong tái cấu trúc thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đoàn công tác công an tỉnh Đắk Lắk tham quan Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những kết quả, cách làm sáng tạo của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là các mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, Trung tâm Thông tin chỉ huy, hệ thống Camera AI và mô hình quản trị số. Đồng thời, đại diện Đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06 tại địa phương.

Đánh giá về những kết quả đạt được của CATP Hà Nội, Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều mô hình chuyển đổi số của CATP Hà Nội đang trở thành những "điểm sáng" được nhiều địa phương trên cả nước quan tâm, mong muốn học tập, nhân rộng. Trong đó có các mô hình triển khai Nghị quyết số 57, Đề án 06 cùng nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Các đại biểu của hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm và tặng quà

Trong chương trình làm việc, hai đơn vị đã trao đổi sâu về kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn Thủ đô; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, xây dựng hạ tầng số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp tìm hiểu các giải pháp công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Buổi làm việc là dịp để hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.