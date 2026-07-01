Xã Lương Sơn và Vĩnh Phú (Phú Thọ) thông tin về việc Hà Nội khảo sát để đề xuất mở rộng địa giới

ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Lê Minh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (Phú Thọ) xác nhận, lãnh đạo xã này vừa tham dự buổi làm việc của đoàn UBND tỉnh Phú Thọ với Tổ công tác thành phố Hà Nội về khảo sát để đề xuất mở rộng địa giới…

Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ)

Trong thời gian vừa qua xuất hiện một số thông tin về việc thành phố Hà Nội làm việc với tỉnh Phú Thọ để xem xét mở rộng địa giới hành chính và có liên quan tới một số phường, xã của tỉnh Phú Thọ, trong đó có xã Lương Sơn. Nội dung này nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút dư luận xã hội.

Ngày 1-7, trên cổng thông tin điện tử xã Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ), Đảng ủy xã Lương Sơn thông tin: Theo Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 26/6/2026 UBND tỉnh đã làm việc với Tổ công tác của thành phố Hà Nội (trong thành phần UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Lương Sơn).

Nội dung của buổi làm việc liên quan tới việc thành phố Hà Nội đang khảo sát để đề xuất mở rộng địa giới hành chính của xã Ba Vì, Yên Xuân và Minh Châu, gắn với mở rộng không gian phát triển Thủ đô và liên kết vùng.

Phương án trọng tâm đang được thành phố Hà Nội xem xét để mở rộng xã Yên Xuân và xã Ba Vì là phương án đề xuất liên quan tới các khu vực đất của Vườn Quốc gia Ba Vì (trong đó có một phần diện tích đất trên địa bàn xã Lương Sơn, diện tích cụ thể chưa được khảo sát); các phương án rộng hơn Tổ công tác của thành phố Hà Nội đề xuất đưa ra để so sánh, đánh giá tác động và chưa đặt ra vấn đề lựa chọn.

Tương tự, trên cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) cũng vừa phát ra thông tin về việc thành phố Hà Nội khảo sát, đề xuất mở rộng địa giới, trong đó có liên quan đến xã Vĩnh Phú.

Cụ thể: Theo Thông báo số 420/TB-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 26/6/2026 UBND tỉnh đã làm việc với Tổ công tác của thành phố Hà Nội (trong thành phần UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú).

Nội dung của buổi làm việc liên quan tới việc thành phố Hà Nội đang khảo sát để đề xuất mở rộng địa giới hành chính của xã Ba Vì, Yên Xuân và Minh Châu, gắn với mở rộng không gian phát triển Thủ đô và liên kết vùng.

Theo phương án của Tổ công tác thành phố Hà Nội đưa ra để trao đổi, nghiên cứu có đề xuất mở rộng xã Minh Châu sang một phần xã Vĩnh Phú với diện tích khoảng 13,5 km vuông.

Thông báo của xã Lương Sơn và xã Vĩnh Phú cùng lưu ý: Hiện nội dung nêu trên mới chỉ là bước khảo sát của thành phố Hà Nội, chưa có chủ trương hay quyết định của cấp có thẩm quyền.

Do đó, Đảng ủy xã Lương Sơn, xã Vĩnh Phú cung cấp thông tin để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, tránh việc hiểu không đúng và chia sẻ, đăng tải các thông tin không chính xác (các trường hợp cố tình cung cấp và đăng tải thông tin không chính xác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật).