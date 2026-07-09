Công nghệ thông tin góp phần thay đổi văn hóa giao thông

ANTD.VN - Tiếp tục chương trình làm việc tại một số đơn vị thuộc CATP Hà Nội, chiều 9-7, Đoàn công tác lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) do Trung tá Chan Choi-hing làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông.

Buổi làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp công dân; giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc)

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đình Nghĩa đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT Thủ đô và những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian qua. Trong bối cảnh Hà Nội là đô thị có quy mô dân số và mật độ phương tiện lớn, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng chí Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh, bên cạnh đổi mới phương pháp tuần tra, kiểm soát, đơn vị đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, điều hành và giám sát giao thông, coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội và những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Tiếp đó, đại diện Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Công an thành phố Hà Nội đã giới thiệu mô hình vận hành trung tâm, hệ thống camera giám sát thông minh và các nền tảng AI đang được triển khai. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện, phân tích hình ảnh, phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định..., đồng thời hỗ trợ phát hiện nhanh các sự cố, ùn tắc và tai nạn để kịp thời tổ chức phân luồng, xử lý.

Cùng với đó là các giải pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ xây dựng bản đồ điểm đen tai nạn, đánh giá các hành vi nguy cơ cao, hỗ trợ lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, bố trí lực lượng hợp lý. Đơn vị cũng chia sẻ định hướng nghiên cứu các giải pháp quản lý đối với phương tiện sử dụng năng lượng điện, phương tiện tự hành và các loại hình giao thông thông minh trong tương lai.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết vi phạm giao thông

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết, việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành đã mang lại nhiều kết quả tích cực, không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông của người dân. Hệ thống cũng giúp giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trên đường, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và khách quan trong công tác xử lý vi phạm.

Trung tá Chan Choi-hing - Trưởng đoàn công tác Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý giao thông đô thị

Về phía Đoàn công tác Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung tá Chan Choi-hing cùng các thành viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý giao thông đô thị, chỉ huy điều hành tại các khu vực có mật độ phương tiện cao, xử lý vi phạm, tiếp nhận phản ánh của người dân cũng như ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các hệ thống phân tích thông minh phục vụ quản lý giao thông.

Hai bên đã trao đổi nhiều kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, ứng dụng AI trong nhận diện vi phạm

Hai bên đã trao đổi nhiều kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, ứng dụng AI trong nhận diện vi phạm, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo hướng hiện đại, chính xác, minh bạch.

Buổi làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội và lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông

Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội và lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông, hướng tới ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.