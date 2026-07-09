Thượng tướng Phạm Thế Tùng: “Mỗi gia đình là một nền tảng của thế trận lòng dân”

ANTD.VN - Tối 9-7, cơn mưa nặng hạt không ngăn được bước chân của người dân và du khách đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dưới những sắc áo mưa đủ màu và những tán ô che vội, không khí của chuỗi hoạt động “Tổ quốc bình yên” vẫn sục sôi, biến đêm di sản Hồ Gươm thành một không gian tương tác số đặc biệt, nơi lịch sử 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân chạm vào lòng dân bằng sự thấu hiểu thực tế.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, ﻿Thứ trưởng Bộ Công an thăm gian trưng bày 80 năm chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh - Công an Thủ đô



Sự kiện do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm văn hóa và Gala nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) .

Dự báo chiến lược và xây dựng "thế trận lòng dân"

Chủ trì buổi lễ là Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và CATP Hà Nội...

Đứng trước quảng trường lấp lánh ánh đèn và những tán ô của hàng nghìn khán giả, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, việc lựa chọn Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước - để tổ chức chuỗi sự kiện mang một thông điệp biểu tượng sâu sắc về ý chí độc lập, tự cường và khát vọng bình yên của toàn dân tộc .

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khai mạc Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân tại Thủ đô

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành

Nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng chí Thứ trưởng nhắc nhở một chân lý: Hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Hòa bình được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; được giữ gìn bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng An ninh nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Mỗi con đường bình yên, mỗi mái trường rộn rã tiếng cười, mỗi công trình đang vươn cao cùng nhịp phát triển của đất nước đều nhắc chúng ta về giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình và sự ổn định.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ và vận hội to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới về an ninh. Điều đó đòi hỏi lực lượng An ninh nhân dân phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động nhận diện, phòng ngừa và hóa giải các nguy cơ từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời phát huy thành quả phát triển để tăng cường tiềm lực, thế và lực của nền an ninh quốc gia. Đó vừa là yêu cầu của thực tiễn, vừa là trách nhiệm chính trị của lực lượng An ninh nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trải nghiệm các công nghệ mà lực lượng An ninh Nhân dân triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”

Mệnh lệnh ấy muốn thực thi thành công phải bắt nguồn từ cái gốc của sức mạnh vạn dân . Thứ trưởng Phạm Thế Tùng định vị rõ: Bảo vệ an ninh quốc gia tuyệt đối không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của ngành Công an . “Mỗi người dân là một chủ thể tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi gia đình là một nền tảng của thế trận lòng dân, mỗi việc làm đúng đắn đều góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và tạo dựng môi trường ổn định cho đất nước phát triển” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh .

Chuỗi hoạt động tương tác mở chính là cầu nối để lực lượng công an lắng nghe nhân dân sâu sắc hơn, thấu hiểu nhân dân hơn, nhằm gia cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc như bàn thạch .

Người dân hào hứng trải nghiệm các công nghệ của lực lượng An ninh nhân dân

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Nằm dọc theo tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” chật kín người trú mưa, nhưng không ai chỉ đứng yên xem thời tiết . Hệ thống tư liệu, hiện vật lịch sử 80 năm được che chắn cẩn thận, tỏa sáng dưới ánh đèn công nghệ trình diễn hiện đại . Thay vì những vách ngăn kính truyền thống, không gian mở của các gian trải nghiệm số trở thành những "lớp học vòng tròn" giữa đêm mưa .

Các chiến sĩ an ninh mặc cảnh phục thấm đẫm hơi ẩm kiên nhẫn cúi người, chỉ tay lên màn hình tương tác để hướng dẫn từng người dân cách nhận biết một đường link lừa đảo, cách bảo mật dữ liệu sinh trắc học và phòng ngừa các thủ đoạn tội phạm mạng mới . Nhiều người dân dù vạt áo đã ướt sũng vẫn chăm chú thao tác trên thiết bị quét mã độc .

Vuốt những giọt nước mưa còn đọng trên khuôn mặt, chị Nguyễn Phương Anh (trú tại phường Hàng Bài, thành phố Hà Nội) hồ hởi: “Mưa to quá, lúc đầu tôi định chạy vào hiên trú rồi về luôn. Nhưng thấy các chiến sĩ công an thức xuyên đêm, nhiệt tình đứng che ô mời người dân vào trải nghiệm, tôi lại vào xem. Trực tiếp thực hành lướt và nhận diện tài khoản giả mạo dưới sự hướng dẫn của các anh, tôi mới hiểu thông tin cá nhân của mình dễ bị đánh cắp thế nào nếu lơ là. Trận mưa này lạnh, nhưng kiến thức mang về thì ấm áp và thiết thực vô cùng”.

Chính cái thời tiết khắc nghiệt ấy lại trở thành chất xúc tác bộc lộ rõ nhất căn tính của người chiến sĩ an ninh: thầm lặng, kiên trì và luôn hướng về nhân dân . Công chúng đến không chỉ để xem một triển lãm lịch sử, mà để học cách tự gia cố "lá chắn" bảo mật cho chính mình trong đời sống số hằng ngày .

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình đã chạm vào trái tim người xem

Hình ảnh đẹp trong hoạt động "Tổ quốc bình yên"

Các nghệ sĩ đã cống hiến hết mình dưới mưa để phục vụ người dân

Dòng chảy cảm xúc của nghệ thuật

Dưới màn mưa nặng hạt, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” bùng nổ bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu và công nghệ ánh sáng hiện đại . Hình tượng nghệ thuật xuyên suốt mang tên “Dòng chảy” đã dẫn dắt toàn bộ khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của lịch sử .

Dòng chảy ấy khơi nguồn từ những “mạch ngầm” thầm lặng đầy cam go của những ngày đầu lập quốc, nơi người chiến sĩ an ninh phải đấu trí nghẹt thở với thù trong giặc ngoài . Dòng chảy lớn dần, cuộn trào khi có sự hợp lưu giữa ý Đảng với lòng dân, vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để rồi hôm nay hòa vào dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước trước thềm kỷ nguyên mới .

Cơn mưa nặng hạt không làm giảm đi sự quan tâm của người dân

Giữa tiếng mưa rơi róc rách trên mái che sân khấu, những giai điệu, những câu chuyện hi sinh thầm lặng, vang lên kiêu hãnh, những hoạt cảnh được tái hiện chân thực, khẳng định một tinh thần kiên trung, gần dân chưa từng thay đổi qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh .

Chuỗi sự kiện triển lãm và không gian tương tác công nghệ sẽ tiếp tục phục vụ công chúng tại Hà Nội đến hết ngày 12-7 . Đêm khai mạc khép lại khi màn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng những bước chân lưu luyến của người dân Thủ đô đã chứng minh một điều: Khi an ninh quốc gia được hiểu và bảo vệ bằng chính sự tự giác của từng công dân, đó cũng là lúc sự bình yên của Tổ quốc được giữ gìn vẹn toàn và bền vững nhất.