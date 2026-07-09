Thượng tướng Phạm Thế Tùng: “Mỗi gia đình là một nền tảng của thế trận lòng dân”

Sự kiện do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm văn hóa và Gala nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026)
Dự báo chiến lược và xây dựng "thế trận lòng dân"
Chủ trì buổi lễ là Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và CATP Hà Nội...
Đứng trước quảng trường lấp lánh ánh đèn và những tán ô của hàng nghìn khán giả, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, việc lựa chọn Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước - để tổ chức chuỗi sự kiện mang một thông điệp biểu tượng sâu sắc về ý chí độc lập, tự cường và khát vọng bình yên của toàn dân tộc
Nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng chí Thứ trưởng nhắc nhở một chân lý:
Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ và vận hội to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới về an ninh. Điều đó đòi hỏi lực lượng An ninh nhân dân phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động nhận diện, phòng ngừa và hóa giải các nguy cơ từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời phát huy thành quả phát triển để tăng cường tiềm lực, thế và lực của nền an ninh quốc gia. Đó vừa là yêu cầu của thực tiễn, vừa là trách nhiệm chính trị của lực lượng An ninh nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Mệnh lệnh ấy muốn thực thi thành công phải bắt nguồn từ cái gốc của sức mạnh vạn dân
Chuỗi hoạt động tương tác mở chính là cầu nối để lực lượng công an lắng nghe nhân dân sâu sắc hơn, thấu hiểu nhân dân hơn, nhằm gia cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc như bàn thạch
Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ
Nằm dọc theo tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” chật kín người trú mưa, nhưng không ai chỉ đứng yên xem thời tiết
Các chiến sĩ an ninh mặc cảnh phục thấm đẫm hơi ẩm kiên nhẫn cúi người, chỉ tay lên màn hình tương tác để hướng dẫn từng người dân cách nhận biết một đường link lừa đảo, cách bảo mật dữ liệu sinh trắc học và phòng ngừa các thủ đoạn tội phạm mạng mới
Vuốt những giọt nước mưa còn đọng trên khuôn mặt, chị Nguyễn Phương Anh (trú tại phường Hàng Bài, thành phố Hà Nội) hồ hởi: “Mưa to quá, lúc đầu tôi định chạy vào hiên trú rồi về luôn. Nhưng thấy các chiến sĩ công an thức xuyên đêm, nhiệt tình đứng che ô mời người dân vào trải nghiệm, tôi lại vào xem. Trực tiếp thực hành lướt và nhận diện tài khoản giả mạo dưới sự hướng dẫn của các anh, tôi mới hiểu thông tin cá nhân của mình dễ bị đánh cắp thế nào nếu lơ là. Trận mưa này lạnh, nhưng kiến thức mang về thì ấm áp và thiết thực vô cùng”.
Chính cái thời tiết khắc nghiệt ấy lại trở thành chất xúc tác bộc lộ rõ nhất căn tính của người chiến sĩ an ninh: thầm lặng, kiên trì và luôn hướng về nhân dân
Dòng chảy cảm xúc của nghệ thuật
Dưới màn mưa nặng hạt, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” bùng nổ bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu và công nghệ ánh sáng hiện đại
Dòng chảy ấy khơi nguồn từ những “mạch ngầm” thầm lặng đầy cam go của những ngày đầu lập quốc, nơi người chiến sĩ an ninh phải đấu trí nghẹt thở với thù trong giặc ngoài
Giữa tiếng mưa rơi róc rách trên mái che sân khấu, những giai điệu, những câu chuyện hi sinh thầm lặng, vang lên kiêu hãnh, những hoạt cảnh được tái hiện chân thực, khẳng định một tinh thần kiên trung, gần dân chưa từng thay đổi qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh
Chuỗi sự kiện triển lãm và không gian tương tác công nghệ sẽ tiếp tục phục vụ công chúng tại Hà Nội đến hết ngày 12-7