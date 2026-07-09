ANTD.VN -Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã triển khai mã QR để người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, chiến sĩ sau khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại bộ phận tiếp công dân của Đội CSGT đường bộ số 1, mô hình “Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn”, được triển khai đồng bộ với khu vực tiếp dân được bố trí khoa học, niêm yết đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bảng hướng dẫn, số điện thoại đường dây nóng và mã QR khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

Người dân quét mã QR đánh giá chất lượng phục vụ khi đến làm việc tại cơ quan CSGT.

Cán bộ hướng dẫn thủ tục ngay từ cửa trụ sở, ảnh tại Đội CSGT đường bộ số 1

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân có thể sử dụng điện thoại quét mã QR để truy cập phiếu khảo sát điện tử, đánh giá trực tiếp về thái độ phục vụ, thời gian giải quyết, tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử của cán bộ tiếp dân cũng như chất lượng giải quyết hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Linh (60 tuổi, phường Hoàn Kiếm) vào làm thủ tục liên quan đến lỗi vượt đèn đỏ được cán bộ hướng dẫn cặn kẽ từng loại giấy tờ với thái độ ân cần, chu đáo, chỉ sau 10 phút, mọi quy trình đã hoàn tất. Trước khi rời đi, ông vui vẻ quét mã, chọn ô "Rất hài lòng".

Kết quả khảo sát được cập nhật trên hệ thống, tạo kênh giám sát khách quan đối với từng đơn vị và từng cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc triển khai mô hình không chỉ nhằm đánh giá chất lượng phục vụ mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ. Mỗi ý kiến phản hồi của người dân đều được đơn vị tiếp nhận, rà soát, từ đó kịp thời điều chỉnh quy trình, khắc phục những tồn tại nếu có, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh việc giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số nhằm giảm thời gian đi lại trong những lần thực hiện thủ tục tiếp theo. Hầu hết người dân đều rất vui vẻ và hài lòng trước khi ra về.

Nữ cán bộ hướng dẫn người dân nộp phạt vi phạm hành chính trên dịch vụ công.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, mô hình “Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn” được Phòng CSGT triển khai từ ngày 28/5/2026. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã kịp thời điều chỉnh một số nội dung của phiếu khảo sát điện tử như bổ sung hình thức đăng nhập bằng số điện thoại, sắp xếp lại các phương án trả lời để người dân dễ thao tác hơn, qua đó nâng cao tỷ lệ tham gia đánh giá.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, từ ngày 15/6 đến 7/7/2026, thông qua việc quét mã QR đơn vị đã tiếp nhận 1.850 lượt đánh giá của người dân. Cả 21/21 đơn vị đều đạt mức hoàn thành xuất sắc với từ 90 điểm trở lên trên thang điểm 100; trong đó có 17 đơn vị đạt điểm trung bình tuyệt đối 100.

Những đánh giá tích cực thể hiện sự hài lòng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của lực lượng CSGT.

Bên cạnh triển khai khảo sát bằng mã QR, các đơn vị còn duy trì “Tổ CSGT hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân”, công khai số điện thoại đường dây nóng, tài khoản Zalo của chỉ huy đơn vị để tiếp nhận, giải đáp các phản ánh của người dân; đồng thời duy trì “Tổ CSGT tình nguyện - Ngày thứ Bảy vì Nhân dân”, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đối với những trường hợp không thể đến trụ sở trong giờ hành chính.

Trong không khí thi đua sôi nổi thực hiện phong trào thi đua Ba nhất đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, việc triển khai mô hình “Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn” đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.